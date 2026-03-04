４日の日本テレビ「有吉の壁」は、小学校を舞台にした「一般人の壁を越えろ！おもしろ小学校の人選手権」が放送された。

現役引退した澤村拓一さんが突然登場。巨人のユニホームを着て、子供たちに大人気。シャープな投球フォームを披露するも、小学生から「もうちょっと肘上げたほうがいい」と突っ込まれ、悩んでフォームを崩すネタで笑わせた。有吉弘行が「なんで沢村さん来てんだよ」と爆笑した。

再びバッテリィズらとのコラボで登場。捕手がマウンドに歩いていき、阿部慎之助捕手が頭を叩こうとして握手する引退試合ネタかと思いきや、叩かれまくってブチ切れるネタで笑わせた。

ネットでも笑いが広がり「澤村ｗ阿部とのアレじゃねーかｗ」「出とるｗ」「突然本物の澤村が出てきて吹いた笑」「巨人ユニの澤村でたぞ！」「澤村が巨人ユニ着てる何年ぶりなんだろ」「なんで有吉の壁にｗ」「澤村さんおってワロタ」「久しぶりに巨人のユニ着た澤村見れたのなんかすっげぇうれしかったなぁ」と反応する投稿が集まった。