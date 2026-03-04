Image: Raymond Wong / Gizmodo

任天堂史上もっとも売れなかったゲーム機が、Switch向けのアクセサリとして蘇りました。

2026年2月17日より販売された「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」は、単体のゲーム機ではなくSwitchおよびSwitch 2向けのデバイスです。9,980円で購入できます。

この復刻版バーチャルボーイに対しては、懐疑的な意見もちらほら。実際にプレイした筆者の兄（ゲーマー）は、「おもしろかった。でも二度とやらない」とコメントしています。

時代の先を行き過ぎた伝説のゲーム機

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

1995年発売のオリジナル版バーチャルボーイは、二脚スタンドと巨大なゴーグルを備えたいわばVRゲーム機。時代の先を行き過ぎたのか、販売台数は77万台強にとどまり、任天堂史上もっとも売れなかったゲーム機という不名誉な結果に。ワースト2であるWii Uでさえ、その18倍の1356万台を売り上げています。

なぜバーチャルボーイが当時これほど不振だったのか。第一に、プレイできるゲーム数が限られていたこと。くわえて、画面がすべてが赤と黒に覆われるため、陽気なファーストパーティタイトルでさえ不気味な雰囲気になってしまった、という点が考えられます。

視差を使った3D効果も、ほとんどのタイトルにおいてそれほど大きな価値を出せませんでした。また、ゴーグル内を覗き込むため前かがみになり、目の疲れや姿勢が悪くなるという批判もあった模様です。

とはいえ、バーチャルボーイのコンセプトが、時代を先取りした非常に優れたゲーム機であることは明らか。現在のSwitchプラットフォームの中で、復刻版バーチャルボーイはより魅力的なものになっています。任天堂のレトロ復活時代が到来しているのかもしれません。

筆者は、いつかニンテンドーDS用タイトルを遊ぶためのデュアルスクリーンアドオンが出ることを期待してます。あるいはWiiリモコンを使って、『スーパーマリオ・ギャラクシー』を昔ながらの方法で遊ばせてくれるのもあり。

オリジナル版の見た目を再現

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

復刻版バーチャルボーイは、オリジナル版を完全に再現したものではありません。31年前のバーチャルボーイはディスプレイを備えていましたが、今回の復刻版には電源や画面はなく、3D立体視用のレンズのみを搭載したプラスチック製ゴーグルといったところ。

オリジナル版バーチャルボーイで可能だったような、瞳孔間距離（IPD）やピントをハードウェア側で調整するオプションはありません。これらはすべて、初回セットアップ時にソフトウェア上で行われます。また、オリジナル版に付属していた奇妙なデュアルDパッドのコントローラーも付いてきません。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

一方で、見た目の再現度はかなり高め。上部にはフォーカスを調整するようなボタンやダイヤル、下部には音量ホイール、ヘッドホンジャック、コントローラーポートなどがデザインされています。これらはすべて飾りで機能しませんが、90年代のゲーム史を感じられるデバイスに仕上がっています。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

復刻版バーチャルボーイを使うには、プラスチック製の上部を開けて、Switch 2もしくはSwitchをバーチャルボーイのレンズの前に差し込みます。そのため、Switch本体にケースを付けたまま使用することはできません。

筆者は手持ちで最も薄いGenkiの「Attack Vector」Switch 2用ケースを試してみましたが、それでもきつすぎて、挿入する際画面に傷が付くのではないかと不安になりました。

赤と黒で描かれる3D世界

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ユーザーはSwitchを挿入する前に、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を起動しておく必要があります。バーチャルボーイは、画面自体が擬似的な双眼鏡のような見え方を作り出し、同じ映像を左右それぞれの目に1つずつ表示するという仕組みです。これによって立体視効果が生まれ、脳は2つの映像を1つの像として認識します。片方の目の映像をわずかにずらすことで、脳をだまして奥行き感を作り出しているわけです。

この技術の進化は、ニンテンドー3DSにも見ることができます。立体視スクリーンはいまなお、サムスンのOdyssey 3Dモニターや、巨大なAbyxlute 3D One携帯型PCのような例もあり、存在感を示そうとしています。新しいバーチャルボーイは、ミラーベースの表示方式を採用していたオリジナル版と違い、IPS液晶を使っているおかげで、2つの四角いレンズを覗き込む際の眼精疲労はかなり軽減されました。

Nintendo; screenshot by Gizmodo US

ゲームで遊ぶには、Nintendo Switch Online＋追加パックへの加入も必要になります。最近登場した忠実再現のゲームキューブコントローラーを含め、他の多くのオフィシャル復刻コントローラーとは異なり、このデバイスはバーチャルボーイ用タイトル以外に使う機会はほとんどないでしょう。

朗報は、ゲームキューブとは違い、バーチャルボーイは初代Switchにも対応していること。Switch 2用アダプターを外し、同梱されているSwitch 1用の底部プレートに交換するだけで使えます。両方で試してみましたが、1080p表示のSwitch 2と、720pの初代Switchとで、プレイ体験に違いは感じませんでした。

箱を開けてみると、このデバイスは見た目以上にモジュール構造になっていることがわかります。柔らかいフェイスマスクは取り外し可能で、その下には赤い四角形フィルターを収めたプレートがあります。将来的なアップデートで、ソフトウェア側からさまざまなカラーフィルターを使ってバーチャルボーイ用ゲームを遊べるようにする意図があるのでしょう。

任天堂は、2,980円というより安価なペーパーモデルのバーチャルボーイキットも販売しています。Nintendo Laboキットを持っていないなら、このペーパーモデルを購入するのもありかもしれません。

当時はあまり遊ばれなかったタイトルが復刻

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

アプリに最初から収録されているゲームタイトルは、『3Dテトリス』『テレロボクサー』『ギャラクティック・ピンボール』『T&E ヴァーチャルゴルフ』『レッドアラーム』『インスマウスの館』『ワリオランド アワゾンの秘宝』の7本。任天堂は2026年内に、『マリオテニス』や『スペースインベーダー』などさらに多くのゲームが追加する予定です。1995年のオリジナル版は短期間で販売終了したため、当時は世に出る機会がなかった未発売だった作品も含まれるそう。

実際にプレイした筆者の兄は、『ワリオランド』で15分ほど遊んで、「これは実際、かなり素晴らしい」と言っていました。昔ながらの2D『スーパーマリオ』シリーズが好きなら、このゲームに興味を持つでしょう。ワリオが前景と背景を行き来しながら進むなど、3D体験を存分に活かしています。

他のタイトルは、起動した瞬間からレトロを感じさせる仕上がりです。『テレロボクサー』は、最初こそ風変わりなものの、何度も顔を殴られるうちにうんざりしてきます。『レッドアラーム』も独特ではあるものの、赤と黒だけのベクターグラフィックスのため、敵弾が背景に溶け込み、難易度がなかなかのものに。『3Dテトリス』はおなじみのBGMがない分、少々味気なく感じられました。イマドキのテンポよく洗練されたタイトルに慣れたゲーマーからすると、収録ゲームの多くは物足りなさがあるかもしれませんね。

古き良きテクノロジーを愛す

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

その代わり、これらのバーチャルボーイ用タイトルは、眼鏡不要の3Dゲームの黎明期を知る貴重な資料を提供してくれています。ゲーム史という視点で見ると、まったく違った趣を帯びてくるのです。

しかし、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」のアプリ自体には、まだ粗削りな部分が残っています。プレイ後にソフトを終了する際、うまく閉じられないことが何度かありました。アプリを閉じようとすると、Switchは本体を取り外して「閉じる」を押すよう指示が出ますが、どのコントローラーでもそのボタンを選択できず、タッチ操作でしか反応しませんでした。

また、アプリ内ではゲーム録画やSwitch 2のGameChatも使えません。ソフトウェアアップデートで改善される可能性はありますが、現状ではやや不安定な印象です。

1995年当時の販売台数を考えれば、バーチャルボーイで実際に遊んだ人はほとんどいないはず。今あらためて体験する価値があるかどうかは、ゲームの歴史にどれほど興味があるかによると思います。ゲーム機の収集に関心があるのなら、30年前のゲーム機を再現したこの復刻版は魅力的かもしれません。

しかし、復刻版をプレイするにはSwitch Onlineへの加入が必須で、ゲームを所有することはできません。もし任天堂がサービスを終了すれば、手元に残るのは奇妙な見た目のバーチャルボーイのみ、文字通り中身のないバーチャルな箱になってしまうのです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

オリジナル版バーチャルボーイは、初代ゲームボーイの生みの親として知られる横井軍平氏が開発を率いました。画面の代わりに、幅1ピクセルのLEDストリップ2本を高速点滅させ、振動する一対のミラーによって、50.27Hz・解像度384×224ピクセルの映像を表示するというものでした。これは、企業上層部の思いつきで急ごしらえされたようなハズレ製品ではありません。バーチャルボーイは、ゲームという分野に新しいものを持ち込もうとした、真剣で誠実な試みだったのです。

ゲームに限らず、趣味の世界において、過去の作品に立ち返り、深堀りしていくというのは楽しみの1つです。たとえば、サブスクで昔の音楽をディグってみたり。映画であれば、TCMのように古典映画にアクセスできる仕組みも存在します。しかし、ゲーム史において同様のサービスはほとんどありません。しかも、過去の研究によれば、全ゲームの9割はいまなお商業的に入手不可能だといいます。

ゲームは、高額で取引されている中古の本体と古いソフトの中から壊れていないものを探すしかないのです。商業的に入手できない以上、もう一つの手段はエミュレーションですが、そこには法的な問題もつきまといます。

バーチャルボーイが特別なのは、ゴーグルなしでは真の体験ができない点にあります。任天堂がバーチャルボーイの再現のために苦労したという事実こそが、この周辺機器の魅力でしょう。楽しい体験かどうかは、古き良きテクノロジーへの愛着次第でしょう。ユニークな体験であることは間違いありません。