【ハニーズのくすみブルー】が大人可愛い！ 40・50代の“差し色”に♡「優秀トップス」

春らしいカラーを取り入れてコーデをおしゃれに楽しむなら、くすみブルーに注目してみて。派手にも地味にも見えにくい絶妙なカラーは、ふだんベーシックカラーでまとめがちな大人もトライしやすいはず。今回は【ハニーズ】と、その一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、くすみブルーのトップスをご紹介します。

落ち着きと爽やかさをコーデにプラス

【GLACIER lusso】「8分袖ペプラムトップス」\2,980（税込）

ウエストタックによるペプラムシルエットが特徴のトップス。落ち着いたスモーキーブルーは派手になりすぎず、大人女性のきれいめコーデにマッチしそう。後ろの裾が長めで、ヒップを隠してくれるのも嬉しいポイント。こちらはネックレス付きなので、手持ちのアクセサリーを添えずともこなれた印象に仕上がりそうです。

さりげなく体型カバーできるTシャツ

【ハニーズ】「AラインTシャツ」\1,680（税込）

さりげないAラインシルエットが女性らしい、スモーキーブルーのTシャツ。上半身の細見えが狙えるサイド切り替えと、ヒップまで隠れる丈感がポイント。さらっと一枚でも着やすいところが魅力です。シンプルなのでボトムスを選ばずに着られそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M