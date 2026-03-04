新作キターーーーッッ♡【3COINS】配色が目を惹く「おしゃれ食器」

いつものおうちごはんの気分を上げてくれる「おしゃれ食器」をGETするなら【3COINS（スリーコインズ）】がおすすめかも。リーズナブルな価格で、センスのいい食器が販売されています。今回は、春の新生活や食器の買い足しを検討している人にもぴったりな、新作食器をご紹介します。同じシリーズの食器を組み合わせて、コーディネートしてみてはいかがでしょう。

料理が映えそうな、おしゃれプレート

「ラインプレート：20cm」は、真ん中に少し深さがあるプレートで、パスタやメインの総菜などにうってつけかも。大きめなので、パンとミニサラダ、ゆで卵などをワンプレート料理のように盛り付けても良さそう。磁器製で、レンジや食洗機も使用可能。派手過ぎず、日常使いにぴったり。カラーは、グリーン × ピンクとブルー × オレンジの2種類で、2本の配色ラインが目をひくワンポイントに。\550（税込）のお手頃価格で、何枚かまとめて買っても損はないかも。

スタイリッシュなペアグラスも登場

「ラインプレート」とあわせて使ってほしいのが、こちらの「グラスセット：300ml」です。底の部分がブルーとオレンジという、2色のグラスがセットで販売されています。耐熱ガラス製で、熱湯やレンジがOKでありながら、\660（税込）とコスパ抜群。日常使いはもちろん、おしゃれなデザインなので来客用にもおすすめです。おしゃれなボックスに入っているので、ギフトにもぴったり。新生活を始める人への贈り物を探している人も、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A