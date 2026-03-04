【アフヌン情報】自分で包む“絶品フルーツ大福”がおいしそう〜！Minimalの「大人気アフタヌーンティー」が極上です♪

アフヌン好き必見！ 最新アフタヌーンティー情報をご紹介します。

【全写真】これは美味しそう〜♪「Minimalのチョコアフヌン」のメニュー画像

スペシャルティチョコレート専門店「Minimal The Specialty」麻布台ヒルズ店では、2026年4月4日（土）から2026年6月30日（火）までの期間限定で、「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.10」をスタートします。

こちらは日本の和をテーマに、日本発のスペシャルティチョコレートブランドだからこそ完成したアフタヌーンティー。

スペシャルプレートには「手包みフルーツ大福」が用意され、3種のカカオ・チョコレートあんやアイス、そしてフルーツを自由に組み合わせて楽しむことができます。

その他にも抹茶や甘納豆、味噌や海苔といった和の素材に合わせて、さまざまなカカオをチョイスした「チョコレート×和素材」という新しいジャンルのメニューが多数ラインアップ。

セイボリーには、カカオを用いた焼売も提供されます。

メニュー紹介

◆【スペシャルデザート】手包みフルーツ大福

カカオを用いた3種のあんこにほうじ茶チョコレートアイス、求肥と季節のフルーツ（※）をアレンジして楽しめるスペシャルデザート。（※）季節のフルーツは時期によって変わる予定

〈3種のあん〉

・チョコレートあん（NUTTY）

・チョコレートあん（FRUITY）

・カカオパルプあん

◆6種のチョコレート食べ比べ

内容：NUTTY、SAVORY、HIGH CACAO、CLASSIC、WHITE、ROASTED GREEN TEA

【アフタヌーンティー】

〈1段目〉チョコレートスイーツ

・桜あんのモンブラン／バラあんのモンブラン

4月は桜あん、5・6月はバラあんのモンブランが提供予定。

・チョコレート最中

・グリオットヴェリーヌ／ライチヴェリーヌ

4月はグリオットヴェリーヌ、5・6月はライチヴェリーヌが提供予定。

〈2段目〉チョコレートスイーツ

・抹茶のムースケーキ

・甘夏の生ガトーショコラ

・ガトーショコラ ソフト -5種の甘納豆-

〈3段目〉セイボリー

・カカオ焼売 by O2

・初摘み海苔と豆腐のカカオニブサラダ

・白みそとチーズのカカオニブトースト

【セットドリンク】

紅茶ほか、コーヒーもセレクト可。追加料金でアルコールも注文可。

「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.10」開催概要

【開催期間】2026年4月4日（土）〜6月30日（火）予定

【価格】7,900円（税込）※ティー、もしくはコーヒー付き。アルコールは別途料金。

【店舗】Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

店舗概要

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

所在地：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00〜19:00

定休日：無し