【アフヌン情報】自分で包む“絶品フルーツ大福”がおいしそう〜！Minimalの「大人気アフタヌーンティー」が極上です♪
アフヌン好き必見！ 最新アフタヌーンティー情報をご紹介します。
【全写真】これは美味しそう〜♪「Minimalのチョコアフヌン」のメニュー画像
スペシャルティチョコレート専門店「Minimal The Specialty」麻布台ヒルズ店では、2026年4月4日（土）から2026年6月30日（火）までの期間限定で、「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.10」をスタートします。
こちらは日本の和をテーマに、日本発のスペシャルティチョコレートブランドだからこそ完成したアフタヌーンティー。
スペシャルプレートには「手包みフルーツ大福」が用意され、3種のカカオ・チョコレートあんやアイス、そしてフルーツを自由に組み合わせて楽しむことができます。
その他にも抹茶や甘納豆、味噌や海苔といった和の素材に合わせて、さまざまなカカオをチョイスした「チョコレート×和素材」という新しいジャンルのメニューが多数ラインアップ。
セイボリーには、カカオを用いた焼売も提供されます。
メニュー紹介
◆【スペシャルデザート】手包みフルーツ大福
カカオを用いた3種のあんこにほうじ茶チョコレートアイス、求肥と季節のフルーツ（※）をアレンジして楽しめるスペシャルデザート。（※）季節のフルーツは時期によって変わる予定
〈3種のあん〉
・チョコレートあん（NUTTY）
・チョコレートあん（FRUITY）
・カカオパルプあん
◆6種のチョコレート食べ比べ
内容：NUTTY、SAVORY、HIGH CACAO、CLASSIC、WHITE、ROASTED GREEN TEA
【アフタヌーンティー】
〈1段目〉チョコレートスイーツ
・桜あんのモンブラン／バラあんのモンブラン
4月は桜あん、5・6月はバラあんのモンブランが提供予定。
・チョコレート最中
・グリオットヴェリーヌ／ライチヴェリーヌ
4月はグリオットヴェリーヌ、5・6月はライチヴェリーヌが提供予定。
〈2段目〉チョコレートスイーツ
・抹茶のムースケーキ
・甘夏の生ガトーショコラ
・ガトーショコラ ソフト -5種の甘納豆-
〈3段目〉セイボリー
・カカオ焼売 by O2
・初摘み海苔と豆腐のカカオニブサラダ
・白みそとチーズのカカオニブトースト
【セットドリンク】
紅茶ほか、コーヒーもセレクト可。追加料金でアルコールも注文可。
「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.10」開催概要
【開催期間】2026年4月4日（土）〜6月30日（火）予定
【価格】7,900円（税込）※ティー、もしくはコーヒー付き。アルコールは別途料金。
【店舗】Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ
店舗概要
■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ
所在地：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F
アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結
営業時間：11:00〜19:00
定休日：無し