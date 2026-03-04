NTTドコモは、Appleの「iPhone 17e」のドコモオンラインショップおよびahamoサイトにおける販売価格を発表した。価格は11万9900円～。3月4日23時15分から予約を受け付ける。

256GBモデルの価格は11万9900円で、512GBモデルの価格は16万1920円。MNPを利用して購入し、「いつでもカエドキプログラム」を利用して23カ月目に端末を返却した場合、256GBモデルの実質負担額は2万2033円となる。512GBモデルの同条件での実質負担額は5万8080円となる。

また、新規契約の場合、実質負担額は256GBモデルが6万5340円、512GBモデルが10万2080円となる。機種変更の実質負担額は、256GBモデルで7万7880円、512GBモデルで10万6700円となる。

ドコモで次の機種を購入後、31日以内に同一名義で旧機種を返却すると、「いつでもカエドキプログラム」のプログラム利用料2万2000円が免除される「ドコモで買替えおトク割」の対象機種。256GBモデルをMNPで購入し、いつでもカエドキプログラムを利用して「ドコモで買替えおトク割」を適用すると、負担額は33円となる。

ドコモでの負担額（23カ月に端末を返却した場合） 容量 256GB 512GB MNP 2万2033円 5万8080円 新規契約 6万5340円 10万2080円 機種変更 7万7880円 10万6700円 ドコモでの負担額（「ドコモで買替えおトク割」適用時） 容量 256GB 512GB MNP 33円 3万6080円 新規契約 4万3340円 8万80円 機種変更 5万5880円 8万4700円