お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。自宅を購入する時に名乗った職業を明かした。

この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。大久保は持ち家派とし、「2年前に買って、ローンはありますけど、家がとりあえずあれば、道端でのたれ死ぬことはないじゃないですか。極端な話。この世界なんて水商売。芸能界なんて」と語った。

また、タレントの若槻千夏が、買い時がわからないと言うと「不動産屋さんの友達に聞いたんですけど、芸能人限定かもしれないけど、ローンを組む＝信用だから、レギュラーを何本持っているか、最低テレビ2本、ラジオ1本は持っていないとローンを組めないんで、今、行ってください」と勧めた。

若槻が「そんな、レギュラーで決まるんですか？」と驚くと、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也も「それはある」と肯定。「俺もローンを組むとき、不動産屋から芸人って言わないでくださいって言われたもん。司会者ですって言ってください。芸人だとローン下りません。司会者なら通りますって」と明かした。

大久保も「私もマルチタレントって言いました」と言うと、若槻は「マルチタレントでレギュラーがあるときが買い時」とうなずいていた。