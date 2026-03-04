女優の福原遥が、４日までに自身のＳＮＳを更新。純白のドレス姿を披露しファンを魅了している。

福原はインスタグラムで「皆様に素敵なご報告です！この度、ジュエリーブランド ＃ＢＶＬＧＡＲＩ のアンバサダーに就任させていただく事になりました」と報告し、純白のドレス姿を披露。「長い歴史の中で、世界中でたくさんの人を魅了してきたＢＶＬＧＡＲＩ ずっと私も憧れていたジュエリーブランドでした」と今までの想いを明かし、「その大好きなＢＶＬＧＡＲＩの一員として関わらせていただけることを、とても光栄に思っています」と喜びをつづった。続けて、「初めてお会いしたブルガリチームの皆さんが、本当に温かく愛をもって迎え入れてくださり、その優しさに触れ、これからご一緒できることがますます楽しみになりました 心から感謝しています！」とも明かし、「ＢＶＬＧＡＲＩのように、美しく、そして芯のある、皆様にエネルギーを届けられるような力強い女性であれるよう、これからも自分自身を磨いていきたいと思います。そしてアンバサダーとして、ＢＶＬＧＡＲＩの魅力や美しい世界観や素晴らしさを、自分らしく表現しながら皆様にお届けしていけたら嬉しいです これからどうぞよろしくお願いいたします」と今後について記した。

この投稿にファンからは「アンバサダー就任おめでとう」「あまりの綺麗さにうっとり」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「今日はグ〜ンと大人っぽいね」「遥ちゃんがますます大人の美しさをまとってきてて、やばい」などの声が寄せられている。