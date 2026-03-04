ニューストップ > 国内ニュース > 維新元代表、市議らと会食 大阪都構想巡り対応協議か 維新元代表、市議らと会食 大阪都構想巡り対応協議か 維新元代表、市議らと会食 大阪都構想巡り対応協議か 2026年3月4日 21時52分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 日本維新の会の松井一郎元代表 日本維新の会の松井一郎元代表は4日夜、「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の早期設置に反対している維新の大阪市議団幹部らと大阪市内で会食した。松井氏も以前、市議団と同様に慎重姿勢を示しており、今後の対応を協議したとみられる。吉村洋文代表（大阪府知事）は、3月中の府市両議会での法定協設置議案可決を目指している。 複数の関係者によると、松井氏は都構想の進め方について議論するため、これまでも市議団幹部と接触していた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 維新松井元代表が市議と会食、都構想協議か ◆すごい臭い…道路陥没、不安の声「10万円の補償で何ができるか」 近くで会社経営する男性が苦言「窓が開けられず灼熱地獄。従業員を何十人と抱えている」…席を立つと、声をかけに行った知事 ◆現場映像で安否不明3人確認 阿蘇ヘリ事故 生存可能性「極めて低い」