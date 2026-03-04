活動終了発表のSHISHAMO、ファイナルツアー6公演中止発表「Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず」2月にも4公演見合わせていた
【モデルプレス＝2026/03/04】3ピースロックバンド・SHISHAMOの公式サイトが、3月4日に更新された。ギター・ボーカルの宮崎朝子の体調不良のため、公演を中止することを発表した。
【写真】SHISHAMOドラマー、交際女性とのパートナーシップ宣誓を報告
公式サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ！！！』” 2月・3月公演 開催中止およびライブ上映会実施のお知らせ」とし、文章を掲載。「“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ！！！』” ですが、Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と、7日の愛知公演、14日の石川公演、20日の茨城公演、21日の宮城公演、27日の北海道公演、29日の青森公演の計6公演の中止を発表した。
続けて「先に開催見合わせとさせていただいておりました奈良、広島、高松、福岡の4公演につきましても、振替開催の可能性を探っておりましたがスケジュールの調整がつかず、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」と、2月20日に開催見合わせを伝えていた4公演についても説明。「公演を楽しみにしていただいた皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますとともに、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらに、「3月の6公演のチケットをお持ちのお客さまを対象に、予定しておりました開催日当日に、同じ会場にて、“SHISHAMO ファイナルツアー2026『さよならボヤージュ！！！』” の初日＝2月11日（水・祝）に行われた神奈川 カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映させていただきます」と、ライブ上映会の開催を発表。「この上映会にご参加いただいたことによってチケット払い戻しに対する権利が失われることはございませんので、ご安心ください」と伝えた。
宮崎は「みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです」と心境を吐露。「また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」と記している。
SHISHAMOは、Gt.Vo宮崎、Ba松岡彩、Dr吉川美冴貴からなる3ピースロックバンド。2013年11月に、デビューアルバム「SHISHAMO」をリリース。2017年には「NHK紅白歌合戦」に出演した。2026年6月13日・14日に開催されるワンマンライブを以て活動休止することを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
