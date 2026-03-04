ネルソンズ青山、14年前の姿に「実は三人とも男前」「この頃のネルソンズ怖くてかっこいい」の声！
お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちさんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。14年前のネルソンズの姿を公開し、話題となっています。
【写真】14年前のネルソンズ
ファンからは「誰が誰だか」「実は三人とも男前なんだよなぁ…」「この頃のネルソンズ怖くてかっこいい」や「和田さん、坊主じゃない」「和田まんじゅうがいない」「左の方は元メンバーさんですか？w」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「和田まんじゅうがいない」青山さんは「14年前、オンバト初挑戦」とつづり、1枚の写真を投稿。過去に放送されていたお笑い番組『爆笑オンエアバトル』（NHK総合）に出演した時のネルソンズの3人の姿です。青山さんや岸健之助さんからも若々しさを感じますが、和田まんじゅうさんは坊主頭ではなく茶髪で、現在と印象がずいぶん違います。
「結婚いたしました！」2月25日の投稿で「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！」と、結婚を発表した青山さん。「これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます」ともつづっています。ネルソンズの公式YouTubeチャンネルでも同日、結婚についての動画を投稿しているのでチェックしてみてくださいね。
