家族写真や動画もぜーんぶ集約。

GoogleドライブやDropbox、iCloudにOneDrive、それからAmazon Photosなどなど。とにかく世の中はオンラインストレージで溢れています。データの保存や巨大なファイルの受け渡しなど、あれば便利なことばかり。

しかし企業が提供しているサービスは、一定の容量以上は月額利用料が必要ですし、いつの日か突然のサ終を迎える日が来るかも。それにオンラインだとアクセス障害で使えないといった不安もありますからね。大切な自分のデータは自宅で管理できると安心です。

SSDを挿すだけのNAS

「Umbrel Pro」は、SSDが4枚挿せて最大32TBの保存容量を確保できるNAS。

Mac miniと同じサイズで、黒いボディーと木材の組み合わせが高級家具みたいな外観。見事に調和した色と素材の使い方で、ガジェットよりもインテリア寄りに見えるデザインがなんとも粋です。

500万枚以上の写真や4K動画といったファイルをどーんと保存でき、「Umbrel Pro」から外出先へもストリーミングができます。保存したデータにはPCのブラウザーからアクセスできて、近々スマホ用アプリも使えるように。

1枚でも2枚でも

底面のフタは磁力で開閉が簡単。ヒートシンクも兼ねていてここから放熱するので、冷却ファンがなく動作音が気になることはありません。

内蔵するSSDはどんな容量でもOK。もちろん1枚だけ挿すのでも大丈夫。保存したいデータに応じて柔軟に対応できるのは嬉しいですね。

また、万が一SSDに障害が起こっても、別のSSDにデータを移動させる保護機能があって親切です。

Image: Umbrel

CPUはインテルの「Core i3-N300」、メモリーは16GBのDDR5を搭載。独自のUmbrel OSを搭載していて、ネットワーク越しの設定で200以上のアプリや各種AIのインストールができます。

たとえばOpenClowを走らせて、データベースを自動整理させることも可能。使いこなしたら、なくてはならない存在になりそうです。

NASって何？

「Network Attached Storage」の略がNASで、日本語で言うと「ネットワーク接続型ストレージ」。

PCに直挿しで保存容量を追加する外付けHDDとは違い、Wi-Fiルーターと繋ぐので無線でPCやスマホやテレビなど家中のデバイスが使えます。家族でバックアップ／アップロードしたデータを共有できるのも強みですね。

自宅に置きたいNAS

「Umbrel Pro」はとにかくルックスが洒落ていて、こんなNASなら自宅に置きたい、と思わせる魅力がありますね。

価格は単体で699ドル（約11万円）か、4TBのSSDを1枚追加すると1,299ドル（約20万円）。最近はSSDが値上がりしているので、空きスロットに追加するタイミングが難しそうですけどね。

Source: YouTube, Umbrel