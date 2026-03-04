「サポーターが後押ししてくれた」神戸が敵地で先勝！ PKストップの前川黛也が決意「絶対しっかり勝ってラウンド16を突破したい」【ACLE】
ヴィッセル神戸は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第１戦で、FCソウル（韓国）と敵地で対戦。１−０で勝利した。
23分にマテウス・トゥーレルの得点で先制した神戸は、65分に濱粼健斗のハンドで相手にPKを与えるも、守護神の前川黛也が完璧にコースを読み切ってキャッチし、難を逃れる。その後もFCソウルに猛攻を受けたが、なんとか耐え凌ぎ、無失点で試合を終えた。
クリーンシートに大きく貢献した前川は、試合後のフラッシュインタビューでPKストップのシーンを「相手のキッカーの蹴り方で、すごく相手キーパーを見ながら蹴るという情報はあったので、そこをしっかり我慢しながらうまく対応できた」と振り返った。
チームは11日にホームでの第２戦を控える。殊勲の31歳は「今回のアウェーでもたくさんのサポーターが後押ししてくれたので、ホームでよりたくさんのサポーターにパワーをいただきながら絶対しっかり勝ってラウンド16を突破したい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧にコースを読み切ってキャッチ！ ヴィッセル前川黛也のPKストップ！
