本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



3/4（水）



EUR/USD

1.1550（12.0億ユーロ）

1.1600（11.0億ユーロ）

1.1675（6.05億ユーロ）

1.1700（5.23億ユーロ）

1.1750（8.35億ユーロ）

1.1800（7.28億ユーロ）



USD/JPY

156.00（8.80億ドル）

155.00（11.2億ドル）



GBP/USD

1.3575（3.23億ポンド）





ユーロドルは1.1600に11億ドル規模の期限設定

ドル円は156.00、155.00に設定あり

ポンドドルは1.3575に設定あり

