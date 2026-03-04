本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/4（水）
EUR/USD
1.1550（12.0億ユーロ）
1.1600（11.0億ユーロ）
1.1675（6.05億ユーロ）
1.1700（5.23億ユーロ）
1.1750（8.35億ユーロ）
1.1800（7.28億ユーロ）
USD/JPY
156.00（8.80億ドル）
155.00（11.2億ドル）
GBP/USD
1.3575（3.23億ポンド）
ユーロドルは1.1600に11億ドル規模の期限設定
ドル円は156.00、155.00に設定あり
ポンドドルは1.3575に設定あり
3/4（水）
EUR/USD
1.1550（12.0億ユーロ）
1.1600（11.0億ユーロ）
1.1675（6.05億ユーロ）
1.1700（5.23億ユーロ）
1.1750（8.35億ユーロ）
1.1800（7.28億ユーロ）
USD/JPY
156.00（8.80億ドル）
155.00（11.2億ドル）
GBP/USD
1.3575（3.23億ポンド）
ユーロドルは1.1600に11億ドル規模の期限設定
ドル円は156.00、155.00に設定あり
ポンドドルは1.3575に設定あり