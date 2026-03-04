Âçºå¤Ï¥«¥ì¡¼Àï¹ñ»þÂå!? ½ÏÀ®2Ç¯¥«¥ì¡¼¡¢ËãÇÌ¥«¥ì¡¼¤Ê¤ÉÌ¾Å¹¥«¥ì¡¼¤ò°ìµó¤Ë»î¿©
3·î4Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÂçºåÊÔ¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏµÜÀ¤Î°Ìï¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢ß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Âçºå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥¤¥º¤Ë¥²¥¹¥È¤¬²óÅú¡£ÃæÈ×¤«¤é¤Ï¡ÖÂçºå¥«¥ì¡¼¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¼Â¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼Å¹¤¬Â³¡¹¤È1000Å¹ÊÞ°Ê¾å¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¡ÈÂçºå¥«¥ì¡¼Àï¹ñ»þÂå¡É¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÏÀµ²ò¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬30ÉÃ´Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ì¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬Àä»¿¤¹¤ëÂçºå»Ô¤Î¹ÔÎóÅ¹¡ÖÁÏºî¥«¥ì¡¼ ¥Ä¥¥Î¥ï¡×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¶Ì¤Í¤®¤Çºî¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤äº«ÉÛ¤Ê¤É¤Ç¤È¤Ã¤¿ÏÂÉ÷½Ð½Á¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¹íÌ£Á¹¤ò±£¤·Ì£¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Á¥¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¶ñºà¤À¡£¥ß¥Ë¥¡¼¥Þ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬ßÀ²È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡ÊÄÉ²Ã¥¡¼¥Þ¡Ë¡×¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï1400±ß¡£
ÀéÄ»¡¦µÜÀ¤¥Á¡¼¥à¤¬30ÉÃ»î¿©¤·¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÊ£»¨¡ª¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¡×¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µÜÀ¤¤â¡Ö¤¢¤Ã¤Ä¤¤¡×¤ÈÇ®¤µ¤ËÌåÀä¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼ÌÜÅö¤Æ¤ËÎó¤¬¤Ç¤¤ëÄ®Ãæ²Ú¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î¡ÖÂç½°ÃæÍ·²Ú¿©Æ² È¬²ü¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤â¤È¤â¤È¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¤ò¤À¤ó¤À¤ó¾ïÏ¢¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÆÚ¹ü¤ä·Ü¥¬¥é¤ÎÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥«¥ë¥À¥â¥ó¤äÃæ¹ñ¤ÎÈ¬³Ñ¤Ê¤É15¼ïÎà¤â¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ø»ÍÀîËãÇÌÆ¦Éå¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»ÍÀîËãÇÌ¥«¥ê¥£¡×¤Ï¤ªÃÍÃÊ1300±ß¡£
ºÆ¤ÓÀéÄ»¡¦µÜÀ¤¥Á¡¼¥à¤¬»î¿©¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¿É¤¤¡×¡Ö»ÝÌ£¤È¿ÉÌ£¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¡¢µÜÀ¤¤Ï¡ÖÈ¬³Ñ¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¥á¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÁá¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ßÀ²È¤â¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤ëÂç¸ç¤ÈµÜÀ¤¤Ë¡Ö¿©¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡ª¡×¤È½Å¤Í¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡Ö´°À®¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¥«¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤ÎÁÏ¶È60Ç¯¤Î¡Ö¥«¥Ä¥ä¡×¤â¾Ò²ð¡£¶Ì¤Í¤®¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¦¥»¥í¥ê¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ËÌó100kg¤ÎÌîºÚ¤òßÖ¤á¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¡¢2Ç¯¿²¤«¤»»ÀÌ£¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢¾®ÇþÊ´¤ä¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë3¥ö·î¿²¤«¤»¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ê¤ó¤´¤ä¥È¥Þ¥È¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥«¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡Ö¥È¥ó¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¡Ê1500±ß¡Ë¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤È°ÂÂ¼¤¬¤¤¤¶»î¿©¡£¡Ö¤¦¤Þ¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¤Î»ÝÌ£¤â¤¢¤ë¡×¡Ê°ÂÂ¼¡Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤´¤È¤Ë»ÀÌ£¤¬±ü¤«¤é¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê´ØÂÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬½Ð¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂçºåÃæ¤«¤éµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤Î¡Ö¼êÂÇ¤Á¤¦¤É¤ó½è ÉÔÆó²°¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿¿º«ÉÛ¤ä³ïÀá¤Ç´ØÀ¾½Ð½Á¤ò¼è¤ê¡¢´ë¶ÈÈëÌ©¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³ê¤é¤«¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ë¡£½Ð½Á¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¶Ì¤Í¤®¡¢ÏÂµí¤Î¥Ð¥éÆù¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÂçºå¤¦¤É¤ó¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢»Å¾å¤²¤Ëµí¤Î¾®Ä²¤Ê¤É¤òÍÈ¤²¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿Ìý¤«¤¹¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¡£¡Ö¤«¤¹¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡Ê1280±ß¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌý¤«¤¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¡¢»ÝÌ£¡¢¥³¥¯¡¢Á´Á³°ã¤¦¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¹¼ç¡£
»î¿©¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïß·Éô¤È¥¦¥¤¥«¡£Ç®¡¹¤Î¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ó¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥¦¥¤¥«¡£ß·Éô¤Ï¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê»î¿©½ªÎ»¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTVer¡Êhttps://tver.jp/series/srkyywnvvh¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
