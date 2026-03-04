カメラマンの視点で長崎の風景を切り取る「カメラマンリポート」です。

今回は、半世紀近く愛されている長崎市の天ぷら専門店。

笑顔が自慢の“看板娘”が客を出迎えています。

（客）

「昔ながらの味。おいしい」

（客）

「唐揚げは冷めてもおいしい」

「看板娘なのでいないと」「全国放送はないやろう」

長崎市茂木町。

静かな路地裏にできた人だかり。

みなさんのお目当ては…

店主の田口 ハルエさんとみつるさんが作る揚げたての天ぷらです。

常時10種類以上並ぶなか、1番人気の天ぷらは。

（客）

「きょうはちぎりミンチがある。幻～」

（田口さんの二男の妻 みつるさん）

「茂木のすりみのちぎりかまぼこ。茂木の魚だけで作っていてとれた時にしかないのでないときは全くないので、最近は幻のかまぼこと呼ばれている」

（みつるさん）

「看板娘なのでいないと。座っているだけでもいてもらえたほうがいい」

「いくつ」

（田口 ハルエさん）

「恥ずかしい。92歳、もうすぐ93歳になる」

半世紀近く店を守り続ける “看板娘” に会いに次々とお客さんが。

（客）

「お母さんがお店の前に出ていて良かった」

（客）

「きょうばあちゃん来とらんとね」

（みつるさん）

「ばあちゃんはここにおる、今日は頑張って働いた」

（客）

「きょうはぶら～と行くかと思って出てきた。家でごろごろするのはなんだから」

（田口 ハルエさん）

「どこ行ってきたの」

（みつるさん）

「ケンカはするが、楽といえば楽」

（news every.スタッフ)

「なんでも言い合える？」

「言い合えるのがいいところ。長続きする」

（みつるさん）

「ばあちゃんが来れるうちは頑張ろうと。」

（田口 ハルエさん）

「100歳まで頑張る」

（みつるさん）

「まだまだいけるもんね」

「田口天ぷら店」は毎週月曜日が定休日で、午前10時から午後5時半まで営業しています。

カメラマンリポートでした。