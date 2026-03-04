面倒なそれ、辞めてもOKかも！？【40・50代】楽ちん & こなれ叶う♡「脱白髪染めボブ」

白髪を隠すためのこまめな染め直しに負担を感じているなら、白髪をデザインの一部として活かすスタイルを検討してみては？ ハイライトや明るめのカラーを重ねることで、伸びてきた白髪との境界線を曖昧にし、自然な仕上がりを楽しめます。今回は、日々の手入れを楽にしながらオシャレに決まる、脱白髪染めボブをご紹介します。

繊細な毛束感が際立つくすみブラウンボブ

ベースをプツッと切り揃えつつ、レイヤーを加えて軽さを出したスタイルです。落ち着いたくすみブラウンで染め上げることで、白髪が絶妙な明るさで染まり、まるで繊細なハイライトを入れたような仕上がりに。レイヤーの効果も相まって、髪に自然な陰影とやわらかな動きが生まれます。

艶感あふれる明るめベージュのニュアンスボブ

赤みを抑えた明るめのベージュカラーで、白髪をハイライトのようにぼかしたボブです。全体にゆるい巻きを加えてラフな質感を出すことで、白髪の存在を感じさせないこなれた表情を演出。外ハネの毛先は躍動感を与え、ヘルシーな雰囲気に。白髪をカバーしながらも、透明感と艶を楽しめるデザインです。

ラフなグレージュボブ × ナチュラルハイライト

ほどよくくすんだグレージュをベースに、たっぷりとハイライトをなじませたスタイルです。ベースとハイライトの色味を近づけているため、派手さを抑えつつ白髪をカモフラージュ。クシャッとした毛束感と外ハネを活かすことで、日常の装いに無理のないオシャレ感を与えてくれます。

上品さ際立つハイトーンの丸みボブ

全体を明るいミルクティベージュで染め上げ、白髪を自然に溶け込ませた丸みボブ。ほんのりとしたくすみを加えているため、ハイトーンでも派手になりすぎず、上品な印象を保てるのが特徴です。コロンとした丸みのあるシルエットが可愛らしい、白髪を活かして明るい髪色を楽しみたい人におすすめのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様、@hair_by_keiko様、@acco.mama様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里