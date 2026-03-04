ハク。、2026年の＜ハク。の日＞は初の東阪開催
ハク。が、2026年も自主企画イベント＜ハク。の日＞を開催することが発表となった。今年は大阪編と東京編の2公演を開催する予定だ。
いま共演したいアーティストを呼んで行う毎年恒例の＜ハク。の日＞の2026年は、8月9日に大阪編として心斎橋BIGCAT、8月18日に東京編として恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。初の東京での開催も含め、どんな化学反応を生み出すか、お楽しみに。
チケットの最速先行受付は3月4日21:00より。共演アーティストは後日発表される予定だ。
■＜ハク。の日 -大阪編-＞
8月9日(日) 心斎橋BIGCAT
open17:00 / start18:00
■＜ハク。の日 -東京編-＞
8月18日(火) 恵比寿LIQUIDROOM
open18:00 / start19:00
▼チケット
\4,500
※各公演別途ドリンク代がかかります
【最速先行受付(抽選)】
受付期間：3月4日(水) 21:00〜3月15日(日) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/hakumaru/
■EP『世界』
2026年3月4日(水)CD発売
PPTF-8194 \1,500＋税
タワーレコード店舗、タワーレコードオンライン、ライブ会場限定発売
CD購入リンク：https://tower.jp/article/feature_item/2026/01/08/0701
配信リンク：https://tf.lnk.to/SekaiEP
CD収録曲
1.世界
2.夢中猫
3.ふわ輪
4.それしか言えない
■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞
3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
\4,000 ※各公演別途ドリンク代
・イープラス：https://eplus.jp/haku/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hakumaru/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/hakumaru/
■＜Spotify Early Noise Night #18＞
3月19日(木) 東京・Spotify O-EAST
open17:30 / start18:30
出演：ハク。/ OSHIKIKEIGO / OddRe: / 名誉伝説
Fresh Finds Japan presents OPENING ACT：REJAY
▼チケット
前売 \3,500-(税込 / スタンディング / 整理番号付)
※入場料他、別途1ドリンク代が必要
イープラス https://eplus.jp/enn/
関連リンク
◆ハク。オフィシャルサイト
◆ハク。オフィシャルX
◆ハク。オフィシャルInstagram
◆ハク。オフィシャルTikTok
◆ハク。オフィシャルYouTubeチャンネル