ハク。が、2026年も自主企画イベント＜ハク。の日＞を開催することが発表となった。今年は大阪編と東京編の2公演を開催する予定だ。

いま共演したいアーティストを呼んで行う毎年恒例の＜ハク。の日＞の2026年は、8月9日に大阪編として心斎橋BIGCAT、8月18日に東京編として恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。初の東京での開催も含め、どんな化学反応を生み出すか、お楽しみに。

チケットの最速先行受付は3月4日21:00より。共演アーティストは後日発表される予定だ。

■＜ハク。の日 -大阪編-＞

8月9日(日) 心斎橋BIGCAT

open17:00 / start18:00

■＜ハク。の日 -東京編-＞

8月18日(火) 恵比寿LIQUIDROOM

open18:00 / start19:00

▼チケット

\4,500

※各公演別途ドリンク代がかかります

【最速先行受付(抽選)】

受付期間：3月4日(水) 21:00〜3月15日(日) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/hakumaru/

■EP『世界』

2026年3月4日(水)CD発売

PPTF-8194 \1,500＋税

タワーレコード店舗、タワーレコードオンライン、ライブ会場限定発売

CD購入リンク：https://tower.jp/article/feature_item/2026/01/08/0701

配信リンク：https://tf.lnk.to/SekaiEP

CD収録曲

1.世界

2.夢中猫

3.ふわ輪

4.それしか言えない

■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞

3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

▼チケット

\4,000 ※各公演別途ドリンク代

・イープラス：https://eplus.jp/haku/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hakumaru/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/hakumaru/

■＜Spotify Early Noise Night #18＞

3月19日(木) 東京・Spotify O-EAST

open17:30 / start18:30

出演：ハク。/ OSHIKIKEIGO / OddRe: / 名誉伝説

Fresh Finds Japan presents OPENING ACT：REJAY

▼チケット

前売 \3,500-(税込 / スタンディング / 整理番号付)

※入場料他、別途1ドリンク代が必要

イープラス https://eplus.jp/enn/