女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。ツアー３勝の桑木志帆（大和ハウス工業）は直近１年で体重が１３キロ減ったと明かし、２季ぶりの優勝を目標に掲げた。

最近、ツアー仲間や関係者から頻繁に言われることがある。「やせた？ってよく言われます」。実際、昨年の２月からダイエットを重ね、１３キロの減量に成功したという。大好きな揚げ物や糖質・脂質が多いものは食べず、アプリで食事内容を記録して管理。最近は「食べすぎで２キロ太った」というが、「服のサイズはＬＬからＬに下がった」と成果を明かした。今オフはハードなトレーニングに励み「例年に比べていい感覚でできた。体の状態はいい感じ」と体のキレは増した。

開幕戦は２４年まで３年連続で予選落ちしたが、昨年は７位。「高麗芝や強い風に悩まされたけど、だいぶ経験値が上がって対応できてきた。今は不安はない」と言い切った。「海外メジャーに今年も出たい。そのために前半戦でポイントを稼ぐのが大事。まずはトップ１０に入れるように頑張りたい」と語った。

２４年は資生堂レディスで初優勝し、ニトリレディス、最終戦のメジャー・ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯と３勝をマーク。だが、昨年はトップ１０に１５回入りながらも未勝利に終わった。今季に向けて「もちろん優勝したい。去年悔しかったので、勝ちにこだわりたい」と決意をにじませた。