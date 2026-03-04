グラビアアイドルの高橋凛が3日、自身のインスタグラムを更新。ダイエット前の2019年との比較写真の最新バージョンをアップした。



【写真】パーソナルトレーナーとしても活動 引き締まった羨望のスタイル

「2019 → 2026」のタイトルとともに、赤のビキニ姿の写真を並べた高橋。1月には「2019 → 2025」バージョンを投稿し、話題になった。「体はちゃんと変わる 私は特別なことをしたわけじゃありません。」と記したうえで、「・無理な食事制限をやめた ・ちゃんと食べるようにした ・コツコツ続けた」と気をつけた3点を挙げた。



投稿した19年と26年の写真を比べると、ウエストの引き締まり、水着の張り具合も明らかに違うシャープなシルエットに変ぼう。高橋は「ダイエットは 我慢大会じゃない。」と言い切る。24年から通い始めたジムでトレーニングや食事について学びながら鍛えることで肉体改造に成功した経験からも「極端に減らすより、 質を整える方が心も体も変わります 最初から頑張りすぎなくて大丈夫」と訴えた。



高橋は2月から女性専用のパーソナルトレーナーとしても活動していくことを1月に発表している。1月24日のインスタグラムでは「クリーンな食事」を心がけることの大切さを実体験を交えながら力説し、「何を食べるかで体のつき方は変わる」とつづっている。



フォロワーも「めっちゃ頑張ったんですね」「努力が凄い」「継続は力なりです」「美しい女子は努力の賜物」と均整の取れたスキなしスタイルを称賛。一方で「どっちも好きなんだけどな」「どっちもいいな～～」と頭を悩ませるファンも数多く見られた。



（よろず～ニュース編集部）