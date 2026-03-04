3月3日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】M!LKメンバーとの笑顔の集合SHOTも公開

佐野は、この日の投稿で、「200万人突破！！」「皆さん、本当にたくさんのフォローありがとうございます」と、自身のInstagramアカウントのフォロワー数が200万人を突破したことを報告。

続けて、「そして、いいねやコメントもたくさんありがとう。。 たくさん見ているし、 本当に元気をもらっています。」「これからも皆さんを楽しませられるように頑張ります!！」と感謝の気持ちを綴り、笑顔のピースSHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「まーじすごすぎっっ」「おめでとうーー」「これからも爆裂愛してる」「かっこいー！！」「いい笑顔」「ビジュ良すぎ」などの反響が集まっている。

5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍する佐野。自身のInstagramではメンバーとの写真を公開することも多く、2月27日の投稿では、M!LKとして『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演したことを報告しつつ、メンバーとの笑顔の集合SHOTや、共演した斉藤和義との2SHOTも掲載していた。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより