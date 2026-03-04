エミレーツ航空は、現地時間あす3月5日、世界各地へ本国送還便の運航を計画している。

日本時間3月4日午後9時時点で、エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の78便。領空の閉鎖後、初めての日本路線となる、東京/羽田行きの運航を予定している。

エミレーツ航空によると、以前から予約を持つ人を優先的に案内する限定運航便で、振り替えが完了した人には直接連絡するとしている。利用者には、通知を受け取るまで、空港へは向かわないよう呼びかけている。

アラブ首長国連邦（UAE）政府は、ドバイやアブダビから第1段階として60便を運航し、17,498人の帰国を支援した。今後は1日あたり80便以上を運航し、27,000人以上を運航するとしている。民間航空総局（GCAA）によると、宿泊施設の手配や再予約を行った人数は約20,200人にのぼるとしている。

EK801 ジェッダ（午前0時15分発）

EK717 ナイロビ（午前0時55分発）

EK129 モスクワ（午前3時半発）

EK021 マンチェスター（午前2時40分発）

EK582 ダッカ（午前1時55分発）

EK414 シドニー（午前2時発）

EK203 ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（午前2時35分発）

EK650 コロンボ（午前2時35分発）

EK007 ロンドン/ヒースロー（午前3時10分発）

EK043 フランクフルト（午前3時20分発）

EK145 アムステルダム（午前3時15分発）

EK544 チェンナイ（午前2時50分発）

EK241 トロント（午前3時半発）

EK366 台北/桃園（午前3時40分発）

EK394 ハノイ（午前3時40分発）

EK101Z ミラノ/マルペンサ（午前3時50分発）

EK504 ムンバイ（午前3時55分発）

EK658 マレ（午前4時20分発）

EK161 ダブリン（午前7時5分発）

EK133 モスクワ/ドモジェドヴォ（午前9時20分発）

EK073 パリ/シャルル・ド・ゴール（午前7時50分発）

EK141 マドリード（午前7時25分発）

EK805 ジェッダ（午前7時5分発）

EK039 バーミンガム（午前7時40分発）

EK001 ロンドン/ヒースロー（午前7時45分発）

EK751 カサブランカ（午前7時25分発）

EK787 アビジャン（午前7時25分発）

EK179 ワルシャワ（午前8時5分発）

EK055 デュッセルドルフ（午前8時20分発）

EK709 モーリシャス（午前7時55分発）

EK045 フランクフルト（午前8時40分発）

EK927 カイロ（午前8時10分発）

EK139 プラハ（午前8時50分発）

EK312 東京/羽田（午前8時20分発）

EK127 ウィーン（午前8時55分発）

EK225 サンフランシスコ（午前8時50分発）

EK370 シェムリアップ（午前8時55分発）

EK261 サンパウロ（午前9時5分発）

EK770 ケープタウン（午前9時10分発）

EK304 上海/浦東（午前9時15分発）

EK506 ムンバイ（午前9時25分発）

EK111 ブダペスト（午前10時5分発）

EK392 ホーチミン（午前9時35分発）

EK235 シカゴ（午前9時45分発）

EK516 デリー（午前9時55分発）

EK406 メルボルン（午前10時発）

EK123 イスタンブール（午前10時15分発）

EK654 コロンボ（午前10時5分発）

EK703 モーリシャス（午前10時半発）

EK380 香港（午前10時40分発）

EK342 クアラルンプール（午前10時40分発）

EK362 広州（午前10時50分発）

EK069 ロンドン/ガトウィック（午前11時発）

EK566 ベンガルール（午後1時35分発）

EK019 マンチェスター（午後1時35分発）

EK131 モスクワ/ドモジェドヴォ（午後4時15分発）

EK193 リスボン（午後2時半発）

EK003 ロンドン/ヒースロー（午後2時半発）

EK175 サンクトペテルブルク（午後3時55分発）

EK023 エディンバラ（午後2時50分発）

EK809 メディナ（午後2時20分発）

EK765 ヨハネスブルグ（午後2時25分発）

EK163 ダブリン（午後2時35分発）

EK528 ハイデラバード（午後2時45分発）

EK095 ローマ/フィウミチーノ（午後3時5分発）

EK051 ミュンヘン（午後3時50分発）

EK085 チューリッヒ（午後3時55分発）

EK803 ジェッダ（午後3時45分発）

EK336 マニラ（午後5時55分発）

EK602 カラチ（午後6時10分発）

EK314 シンガポール（午後9時発）

EK522 ティルバナンタプーラム（午後9時半発）

EK512 デリー（午後9時半発）

EK524 ハイデラバード（午後9時半発）

EK568 ベンガルール（午後9時35分発）

EK500 ムンバイ（午後9時40分発）

EK532 コーチ（午後9時40分発）

EK622 ラホール（午後9時50分発）