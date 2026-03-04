アイドル、雪の中「2日間局部以外」出していた姿が話題に！ 「まさかの本人なのかw」「服装何これwww」
5人組女性アイドルグループ・GigiL（ギギル）の三浦あいるさんは3月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。報道番組に取材された姿を公開し「ビックリしました」「服装何これwww」といった声が寄せられています。
【画像】「2日間局部以外出ていました」
また、三浦さんは同番組の切り抜き画像を投稿した一般ユーザーに対して「あの、、、、これ私です、、、2日間局部以外出ていました」と反応。テレビでもXでも注目を集める形となりました。
(文:堀井 ユウ)
「ヤラセか？と思っていたら、ご本人様！」三浦さんは「貴重なニュースの時間、奪ってすみません」とつづり、報道番組『ニュースウオッチ9』（NHK総合）に取材されたときの映像の切り抜き画像を投稿。この日、三浦さんは雪が積もるほどの冷え込みとなった長野県軽井沢町に、薄着で滞在しているところを取材されたようです。画像でもおなかを出していることが分かり「雪が降るなんて思っていない」とコメントしています。
X上では「ビックリしました」「服装何これwww」「まさかお腹出してるとは」「初めてニュース番組を録画しました」「まさかの本人なのかw」「ヤラセか？と思っていたら、ご本人様！」などの声が寄せられています。
「これで軽井沢いたらNHKに取材されて神」さらに、別の投稿では「これで軽井沢いたらNHKに取材されて神」とつづり、ソロショットを公開。雪景色の中、おなかと脚が露出した服装で、楽しそうにポーズを決めています。普段は5人組女性アイドルグループ・GigiL（ギギル）のメンバーとして活動する三浦さん。今後の活躍にも期待したいですね。
