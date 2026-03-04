「どんどんスタイルアップしてる」マギー、ピラティスで圧巻スタイル披露！ 「俺なら首折れてるな」
モデルのマギーさんは3月4日、自身のInstagramを更新。ピラティスのレッスン中に撮影した写真を投稿し、多くのフォロワーから反響を集めています。
【写真】マギーの圧巻スタイル
「手足長いから絵画ですね」マギーさんは、ピラティス専用マシンを使い頭を下にした状態で両脚をまっすぐ高く伸ばす、高難度のポーズを取った写真を1枚投稿。すらりと伸びた手足の長さと引き締まったボディラインが一目で分かる1枚で、まるでアート作品のような美しさです。「ピラティス、気づいた頃にはステップアップしてる」と継続の成果を実感している様子のマギーさん。
コメント欄には「手足長いから絵画ですね」「マギーさん、とてもお綺麗です！！」「どんどんスタイルアップしてるし、本当に女神様」「どこまでステップアップするの？」「俺なら首折れてるな」など、さまざまな声が上がりました。
2025年12月にもピラティス姿を披露2025年12月8日の投稿でもピラティス姿を披露していたマギーさん。この時は上半身を反るようなポーズを見せていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
