新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」が４日の後楽園大会で開幕。上村優也（３１）がグレート―Ｏ―カーンを下し２回戦（１０日、岡山）に進出した。

場外でのイス攻撃などオーカーンのラフファイトに苦しめられた上村は、反撃のカンヌキスープレックスも髪をつかまれて阻止される。ならばとドラゴンスープレックスを決めるが、ダイビングボディアタックを狙ったところでロープを揺らされ股間を痛打してしまう。

コーナー上に座り込んだ状態で王統流正拳突きを浴び、ＴＴＤでマットに突き刺され窮地に陥る。それでもオーカーンの必殺技エリミネーターにはいかせない。ヘッドバット連打からのカンヌキスープレックスで投げ捨て再逆転。最後はダイビングボディアタックで３カウントを奪った。

ＮＪＣ優勝者にはＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太への挑戦権が与えられる。好発進した上村はリング上で「皆さん、今の新日本プロレスはどうですか！ 僕は今、めちゃめちゃチャンスだと思ってます。これだけ選手が揃ってて、地上波の特番も決まってる。あとは何が足りないんだ。この俺が新日本プロレスのど真ん中に立つことだ」と力強く宣言。「俺はこのリング上での戦いで、新日本プロレスをクソほど盛り上げます！ みんなのハートを熱くさせるのはこの俺、ヒートストームだ！」とアピールしていた。