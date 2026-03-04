女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。プロ２年目の都玲華（大東建託）は４日、会場で最終調整し、初優勝に挑む今季へ意気込みを語った。

ルーキーイヤーの昨季はトップ１０に４回入り、メルセデスランキング５０位でシード権を獲得した。２年目に向けて「初優勝して、リコー杯とＴＯＴＯジャパンクラシックに出たい」と目標を掲げた。

オフはピラティスなど様々なトレーニングを行い、体力を強化。食事の量も増え、体重は「ＭＡＸ９キロ増えて、そこから２キロ減った。体がデカくなった」と笑う。「思ったより増えたけど、夏場に食べられなくてやせると思う。毎年冬に太って体のキレが悪くなるけど、今年は良い感じ」と笑顔がはじけた。

一方、課題だったパットはパター自体やグリップの太さ、握り方や足幅などを変え「パットは去年より良い。楽しみ」。２月にタイで約２週間の合宿を行い、女子プロ仲間と毎日ラウンド。開幕に向けてショートゲームなどを磨き上げてきた。

琉球ＧＣでプレーするのは初めてで「ラフが難しくて慣れないから、フェアウェーキープが大事になる」。昨年は自身のプロ初戦となったアクサレディス宮崎で予選落ち。「去年は初戦で緊張してうまくできなかった。今年は１打１打に集中してプレーして、トップ１０を目指す」と力を込めた。