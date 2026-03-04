春限定の鎌倉五郎本店おはぎ登場♪羊羹流し仕立ての上品和菓子

和スイーツブランドとして人気の鎌倉五郎本店から、春のお彼岸に合わせた期間限定スイーツ『鎌倉おはぎもち-羊羹流し-』が登場します。もっちり食感のおはぎを瑞々しい水羊羹で包み込んだ、新感覚の味わいが魅力。見た目も上品で、春のひとときを優しく彩る和菓子です。特別な季節に味わいたい、やさしい甘さの一品を楽しんでみませんか♡

羊羹で包んだ新感覚おはぎ

『鎌倉おはぎもち-羊羹流し-』は、中に特製おはぎが丸ごと2つ入った贅沢な和菓子です。

もっちもちの「満月もち米」と風味豊かな「北海道あずき」の粒餡を使ったおはぎを、つるっとなめらかな水羊羹がやさしく包み込みます。

おはぎと水羊羹が一度に楽しめる、他では味わえない新しいおいしさが魅力。中央で分けて2つに取り分けられるので、シェアにもぴったりです。

冷やして楽しむ春の和スイーツ

暖かい季節には、少し冷やして食べるのもおすすめです。冷蔵庫で30分から1時間ほど冷やすと、水羊羹のさっぱりとした口当たりがより引き立ち、ひんやりとしたおいしさが楽しめます。

長く冷やしすぎるとおもちが固くなってしまうため注意しましょう。水羊羹ならではの軽やかな食感が、春のティータイムを心地よく彩ります♪

商品情報と販売店舗

鎌倉おはぎもち-羊羹流し-



価格：1棹(2個入)702円(税込)

発売日：2026年3月9日(月)～3月22日(日)まで

販売店：鎌倉五郎本店各店(鎌倉小町通り本店／大丸東京店)／パクとモグ小田急町田店／ぶどうの木＆鎌倉座阿佐ヶ谷店

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

春のお彼岸に味わいたい限定和菓子

春の訪れを感じる季節にぴったりな『鎌倉おはぎもち-羊羹流し-』は、上品な甘さとやさしい食感が魅力の期間限定スイーツです。

水羊羹とおはぎの組み合わせは珍しく、手土産や家族でのひとときにもおすすめ。春だけの特別なおいしさを、ぜひ味わってみてください♡