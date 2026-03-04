＜会社、辞めちゃった〜＞離婚届を突きつけられ焦る夫「今まで支え合ってきたのに？」【第4話まんが】
私はリンカ。ナツコは「遊んでくれるだけが父親じゃない」と言いました。「子どものために責任を持つことも父親の務めだ」とも……。ナツコの言う通り、貯金もないのに浪費ばかりする夫トシハルは、果たして立派な父親なのでしょうか？ 家にいるなら家事育児を主体的にやるべきなのに、トシハルはそれすらしようとせずゴロゴロするばかり。ナツコの言葉は的を射ています。ひょっとしたら私は、子どもたちを言い訳に離婚を避けていたのかもしれません。ひとりでもう少し深く考えてみることにします。
トシハルは仕事を辞めてからというもの、ダラダラとした生活を続けています。朝早く起きてくることはありませんし、夜はずっと動画を観たりゲームをしたりして過ごしています。ナツコと話してからいろいろと考え、また、トシハルの様子を目の当たりにして、私の気持ちは固まりました。
私たちは、きっと離婚して距離を置いたほうが良い関係になれると思ったのです。子どもたちに二度と会わせないなんて、そんなことは言わない。だけど私は母親として、この不安定な生活から子どもたちを守る責任があるのです。
トシハルが仕事を辞めて数週間。
相変わらずダラダラしている様子を見て、やはりもう頑張れないと悟りました。
離婚届を突きつけると、トシハルは驚いていました。
離婚して距離を置いたほうが良い関係になれるはず。
子どもたちに会うな、なんてことは言わない。だけど私は母親として子どもたちを守る責任がある。
トシハルは初めこそ拒否していましたが、話し合いを重ねるうちに私の気持ちをわかってくれました。
最終的には反省した様子で、離婚を受け入れてくれたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
