『葬送のフリーレン』神技のレヴォルテ編PV解禁 新たな魔族と激しいバトル
アニメ『葬送のフリーレン』第2期の新章【神技のレヴォルテ編】のPVが解禁された。3月6日放送の第2期7話目（通算第35話）「神技のレヴォルテ」は、通常編成と異なり6日深夜0時(6日24時／7日午前0時)に放送され、本編配信も通常より30分遅い3月7日午前0時30分からスタートとなる。
【動画】強そう…神技のレヴォルテ！公開された『葬送のフリーレン』新章PV
先週から始まった新章【神技のレヴォルテ編】は、第2期中盤までと打って変わって緊迫した空気感、そして凄まじいバトルアクションが繰り広げられる、第2期屈指のバトルエピソード。フリーレン、フェルン、シュタルクの3人が、一級魔法使いのゲナウ、メトーデと共に、ゲナウの故郷の村周辺に巣食う魔族、四本の腕で剣を操る四刀流の使い手“神技のレヴォルテ”とその配下の魔族に立ち向かっていく。
解禁されたPVには、斧を操る戦士シュタルクと四刀流レヴォルテ、注目キャラのゲナウとメトーデ、フリーレンとフェルンによる魔法、対する魔族たちの攻撃…。迫力とスピードあふれるバトルアクションが映し出されており、否が応にも期待が高まる内容となっている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
