元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のSNSを更新し、一般男性結婚したことを発表した。2月に俳優の神尾楓珠（27）との電撃結婚を発表した「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈（24）に続き、今年に入りグループ2人目の結婚報告となった。「坂道グループ」出身者の結婚報告が続いている。

渡辺は自身のSNSで「御報告」と題した手書きの文書を公開。「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」などと結婚したことを報告した。

2月11日には、渡辺と同じ「欅坂46」一期生メンバーで女優の平手友梨奈が俳優の神尾楓珠との結婚を双方のSNSを通じて発表していた。

欅坂46出身で、結婚を公表したのは渡辺で4人目。今泉佑唯が21年に元ユーチューバーのワタナベマホトとの結婚、妊娠を発表。24年3月には離婚が明らかとなった。長沢菜々香は20年6月に一般男性との婚約を発表。同年8月に婚姻届提出予定と伝えていた。

昨年も坂道グループ出身者の結婚報告が多数寄せられていた。12月3日には元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレントの松村沙友理が結婚と第1子妊娠を公表した。同20日には、元乃木坂46の北野日奈子と音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝が結婚を報告した。

同年11月10日には歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂46で女優の能條愛未が東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行った。

同年4月には元乃木坂46の永島聖羅と俳優の市川知宏が結婚を発表。また、同年3月末には元乃木坂46の井上小百合が5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央との結婚と第1子妊娠を発表していた。