４日午後６時２０分頃、東武スカイツリーラインの大袋―せんげん台駅間で人身事故が発生した。

この影響で、同線は北越谷-春日部駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、東武鉄道によると、午後７時５０分頃、運転を再開した。