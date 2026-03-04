内田真礼、18thシングル「LOVE LOVE ビーム」発売！さらに公式TikTok アカウントも開設！
声優アーティスト・内田真礼が本日3月4日に18枚目のシングル「LOVE LOVE ビーム」を発売した。「LOVE LOVE ビーム」は現在放送中のTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』のエンディング主題歌2となっている。
また、本日のリリースに併せて内田真礼の公式TikTokアカウントが開設された。
今後、どのような投稿がTikTok にアップされていくのか心待ちにしながら、ぜひフォローしてほしい。
内田真礼公式TikTok
●リリース情報
「LOVE LOVE ビーム」
3月4日発売
【初回限定盤（CD+BD）】
品番：PCCG-02491
価格：￥2,640（税込）
封入特典
・UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”チケット優先販売申込券
・フルカラーブックレット
・特典Blu-ray Disc
- 「LOVE LOVE ビーム」Music Video
- off shot
- Making of Music Video
【通常盤（CD Only）】
品番：PCCG-02492
価格：￥1,400（税込）
封入特典
・UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”チケット優先販売申込券
＜CD＞
1. LOVE LOVE ビーム
作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）
2. Astrogator
作詞：織田あすか（Elements Garden） 作曲・編曲：菊田大介（Elements Garden）
3. LOVE LOVE ビーム -TV Size Ver.-
4. LOVE LOVE ビーム -Instrumental-
5. Astrogator -Instrumental-
TVアニメ『神の雫』EDテーマ
「カミノシズク」
作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）
編曲：藤田淳平（Elements Garden）
4月配信リリース予定
＜内田真礼プロフィール＞
12月27日生まれ、東京都出身。
「中二病でも恋がしたい！」の小鳥遊六花役をはじめ、「約束のネバーランド」ノーマン役、「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」カタリナ役など数多くの話題作で声優を務め2014年には第8回声優アワード新人女優賞を受賞。さらに、歌手としても活動の幅を広げており、昨年2月には自身初となる台北での海外ワンマン公演を開催。
同年7月には自身2度目となる日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブで成功を収め、
今年9月には全国3都市を巡るライブハウスツアーの開催も決定している。
