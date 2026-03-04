内田真礼、18thシングル「LOVE LOVE ビーム」発売！さらに公式TikTok アカウントも開設！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優アーティスト・内田真礼が本日3月4日に18枚目のシングル「LOVE LOVE ビーム」を発売した。「LOVE LOVE ビーム」は現在放送中のTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』のエンディング主題歌2となっている。

また、本日のリリースに併せて内田真礼の公式TikTokアカウントが開設された。

今後、どのような投稿がTikTok にアップされていくのか心待ちにしながら、ぜひフォローしてほしい。

内田真礼公式TikTok

●リリース情報

「LOVE LOVE ビーム」

3月4日発売

【初回限定盤（CD+BD）】



品番：PCCG-02491

価格：￥2,640（税込）

封入特典

・UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”チケット優先販売申込券

・フルカラーブックレット

・特典Blu-ray Disc

- 「LOVE LOVE ビーム」Music Video

- off shot

- Making of Music Video

【通常盤（CD Only）】



品番：PCCG-02492

価格：￥1,400（税込）

封入特典

・UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”チケット優先販売申込券

＜CD＞

1. LOVE LOVE ビーム

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

2. Astrogator

作詞：織田あすか（Elements Garden） 作曲・編曲：菊田大介（Elements Garden）

3. LOVE LOVE ビーム -TV Size Ver.-

4. LOVE LOVE ビーム -Instrumental-

5. Astrogator -Instrumental-

詳細はこちら

https://uchidamaaya.jp/discography/18th_sg_love-love-beam/

TVアニメ『神の雫』EDテーマ

「カミノシズク」

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）

編曲：藤田淳平（Elements Garden）

4月配信リリース予定



楽曲ページ

https://uchidamaaya.jp/discography/dsg_kaminoshizuku/

＜内田真礼プロフィール＞

12月27日生まれ、東京都出身。

「中二病でも恋がしたい！」の小鳥遊六花役をはじめ、「約束のネバーランド」ノーマン役、「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」カタリナ役など数多くの話題作で声優を務め2014年には第8回声優アワード新人女優賞を受賞。さらに、歌手としても活動の幅を広げており、昨年2月には自身初となる台北での海外ワンマン公演を開催。

同年7月には自身2度目となる日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブで成功を収め、

今年9月には全国3都市を巡るライブハウスツアーの開催も決定している。

