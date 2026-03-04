SABONから春を祝う限定コレクション『White Tea Celebration』が全国発売 アンミカさんも「今の季節のプレゼントにもピッタリ」

「春ですねぇ。皆さんの服装も華やかで、会場に花が咲いたみたい。SABONの香りと一緒に、春を感じながら、心もピカピカに。目線も上げていきましょう」

「今までこういった美容の商品を使用したことは無かったが、やっぱりこういうのって大事なんだ」（伊藤さん）

「春は、新しい生活や新年度が始まり、期待と少しの緊張がある時期です。SABONは、香り、テクスチャー、パッケージのすべてを通して、手に取った瞬間に心がやわらぐ体験をお届けする“気持ちを届けるギフトブランド”でありたいと考えています。ご自身へのご褒美として、そして大切な方の新しい一歩を応援する贈り物として選んでいただけることを願っております」

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、2026年3月5日（木）より数量限定で、春を祝う限定コレクション『White Tea Celebration』を全国発売する。同商品は、SABONを代表するアイテムの数々が、華やかな限定パッケージで登場。通常はホワイトティーの香りでは展開していないアイテムに加え、その香りにインスパイアされた限定アイテムを取り揃えた特別なコレクションとなっている。つややかな肌へ導くフェイスケア、豊かなうるおいをもたらすヘアケア、そして清らかな香りがやさしく広がるオードゥトワレまで、ホワイトティーの魅力を多彩なラインナップ。この『White Tea Celebration』の発売を記念したイベントには、歌手のアンミカさんと、お笑いコンビ・オズワルドが登場した。とアンミカさん。破局が報道されたオズワルド伊藤さんに「伊藤くんに心の目線を変えるというチャレンジをしていただきたいです」とアドバイスする。そして、アンミカさんの指導のもと、伊藤さんが『White Tea Celebration』の限定スクラブを実際に体験することに。香りをかいだ伊藤さんは「嗅ぐだけで浄化されるぐらい良い匂い」とし、畠中さんにもオススメ。限定スクラブですっかりと心境に変化が見られた2人は、コレクションの世界観をイメージした華やかなジャケットへとその場で着替えを披露する。アン ミカさんも、「出会いと別れの今の季節のプレゼントにもピッタリな商品。老若男女関係なく使用できることから、高齢の方や、異性の方にもお送りしても良いのではないでしょうか」と絶賛。SABON Japan 代表取締役社長CEOのティニオ・マリア・クリスティーナ・クエンカさんは、新しいコレクションに対して、としている。直営店舗やオンラインストアでは先行予約も開始中。https://www.sabon.co.jp/special_contents/WhiteTeaCelebration