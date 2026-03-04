■これまでのあらすじ

「長男だから偉い」と思っている兄に陽菜は「利益だけを欲しがるのが長男の役割なのか」と言い返す。兄に甘かった母も陽菜に寄り添う態度を見せ、父も「長男の権利をふりかざすならそれなりにやっていく自信があるのだな」と厳しく問いかける。すると義姉が離婚を切り出して…？

兄に甘く、義姉の言いなりだった母が、初めて兄を突き放しました。「離婚でもなんでもしなさい！」と厳しい声を上げる母に驚きましたが、本当は兄夫婦姉を心配するからこそなんですよね…。

それすらわからずに義姉はまだ母をほだそうと「私のこと本当は嫌いだったんですか」と泣いて訴えて…。もういい加減にして！私は自分の力で、誰にも頼らず、必死に働いて生活している。家族の財布をアテにして、手に入らないとわかると孫を人質にとるような恥ずかしい生き方は絶対にしない。ましてや、兄夫婦には子どもがいます。その子たちのためにも、誰かに寄りかかるような生き方していちゃいけないっていうことに気づいてほしい。今のこの自分たちの姿を、本当に子どもたちに見せられるの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)