ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27）

予想 N/A 前回 0.4%（前週比)



21:40

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席



22:15

米ADP雇用者数（2月）

予想 4.9万人 前回 2.2万人（前月比)



22:30

カナダ労働生産性（2025年 第4四半期）22:30

予想 -0.2% 前回 0.9%（前期比)



デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）

予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)

予想 52.3 前回 52.3（コンポジットPMI・確報値)



5日

0:00

米ISM非製造業景気指数（2月）

予想 53.4 前回 53.8



0:30

米週間石油在庫統計

マックレム加中銀総裁、会議出席



4:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）





アップル新製品発表イベント（NY、ロンドン、上海）



※予定は変更されることがあります。

外部サイト