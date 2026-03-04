ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27）
予想 N/A 前回 0.4%（前週比)
21:40
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
22:15
米ADP雇用者数（2月）
予想 4.9万人 前回 2.2万人（前月比)
22:30
カナダ労働生産性（2025年 第4四半期）22:30
予想 -0.2% 前回 0.9%（前期比)
デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）
予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)
予想 52.3 前回 52.3（コンポジットPMI・確報値)
5日
0:00
米ISM非製造業景気指数（2月）
予想 53.4 前回 53.8
0:30
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、会議出席
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
アップル新製品発表イベント（NY、ロンドン、上海）
※予定は変更されることがあります。
