21:00
米MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27）
予想　N/A　前回　0.4%（前週比)

21:40　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

22:15
米ADP雇用者数（2月）
予想　4.9万人　前回　2.2万人（前月比)

22:30　
カナダ労働生産性（2025年 第4四半期）22:30
予想　-0.2%　前回　0.9%（前期比)

デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）
予想　52.3　前回　52.3（非製造業PMI・確報値)
予想　52.3　前回　52.3（コンポジットPMI・確報値)

5日
0:00
米ISM非製造業景気指数（2月）
予想　53.4　前回　53.8

0:30　
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、会議出席

4:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）


アップル新製品発表イベント（NY、ロンドン、上海）

