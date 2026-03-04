元「櫻坂４６」でモデルでタレントの渡辺梨加（３０）が結婚を報告した。

渡辺は４日、「御報告」のタイトルで自身のインスタグラムを更新。「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と結婚したことを報告。手書きのメッセージの画像を添えた。

続けて「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました。お世話になっている方々に長くなってしまいますが、メッセージを書かせて頂きました」と記し、それぞれにメッセージをつづった。

渡辺は２０１５年８月に「欅坂４６」の１期生オーディションに合格。雑誌「ＬＡＲＭＥ」のレギュラーモデル、雑誌「Ｒａｙ」の専属モデルもつとめた。２１年１０月に３ｒｄシングルの「流れ弾」の活動をもって、グループから卒業することを発表。同年１２月に守屋茜とともに卒業した。

※渡辺が記したメッセージ全文

【いつも応援してくださっている皆様へ】

いつも一番近くで、温かく応援してくださり本当にありがとうございます。ファンクラブの配信では、皆様に一足早く結婚のご報告をさせていただきました。嬉しいはずの報告なのに、皆さんの顔が浮かんだ瞬間、胸の奥が少しだけぎゅっとなりました。これまでたくさんの時間を一緒に過ごしてきたからこそ、私の中では皆さんはファンというより、どこか家族のような大切な存在です。どんなときでも味方でいてくれる皆さんの存在に、何度も救われてきました。グループを卒業しても活動を続けられているのは、皆さんと繋がっていられる場所があるからだと思っています。どんな気持ちで受け止めていただけるのか少し不安もありますが、これからも変わらず一緒に時間を重ねていけたら嬉しいです。

【登山や自然の投稿で知ってくださった皆様へ】

山は昔から好きで、昨年から自分の意志で本格的に挑戦し、投稿を始めました。何者かわからない初心者の投稿を温かく見守って下さりありがとうございます。登山をされる方は一見ストイックで緊張感のある印象を持っておりましたが、実際にはとてもポジティブで親切な方ばかりで、日々多くのことを学ばせていただいております。これからも自分のペースで山の魅力や、自分が本当に好きだと思えることを丁寧に発信していきたいと思っています。

【お仕事を通じてお世話になっている皆様へ】

これまでお仕事を通じて関わってくださった皆様、いつも本当にありがとうございます。結婚という節目を迎えましたが、これからも一つひとつのお仕事に誠実に向き合ってまいります。新しい出会いや経験をさせていただけることに、心より感謝しております。まだまだ未熟ではありますが、いただいたご縁を大切にしながら、より信頼していただける存在へと成長していけるよう努めてまいります。長い文章をになってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

環境は少し変わりますが、これからも自分らしく、皆様に少しでも元気や前向きな気持ちをお届けできるよう歩んでいきたいと思っています。引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

渡辺梨加