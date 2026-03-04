◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準々決勝第１戦 Ｇ大阪１―１ラチャブリ（４日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪はホームでの第１戦でラチャブリ（タイ）と引き分けた。

両チームは１次リーグも同組でＧ大阪が２戦２勝。ダニエル・ポヤトス前監督の下、昨年１０月のアウェー、１２月のホームとも同じスコア、２―０で制した。だが、この日は勝手が違った。

イェンス・ビッシング新監督の下、この日は前半１８分に先制点を献上した。ラチャブリＤＦダニエル・ティンがペナルティーエリア内の角度のないところから右足シュート。Ｇ大阪ＧＫ東口順昭が飛びつくも及ばず、サイドネットを揺らされた。今大会のラチャブリ戦３試合目で初失点。前半は０―１で終えた。

ビッシング監督は後半から、ＡＣＬ２で４戦連発中と好調のＦＷ山下諒也らを投入し、巻き返しを図る。同じく途中出場のＭＦ名和田我空が３９分、サイドからの折り返しにダイレクトで右足を合わせて同点ゴール。名和田はアディショナルタイムにもＦＫから相手ＧＫが一歩も動けないシュートを放ったが、惜しくもバー直撃。試合は１―１で引き分けた。

第２戦は１１日、タイで行われ、２戦合計で４強入りするチームが決定する。