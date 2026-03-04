ボーカルデュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（ケミストリー）」が３日に生放送されたＮＨＫの音楽番組「うたコン 春の拡大版」（火曜・午後７時３０分）に出演し、その姿にネットが驚いた。

「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」の川畑要と堂珍嘉邦は、シンガー・ソングライターの徳永英明とコラボ。「壊れかけのＲａｄｉｏ」を歌唱し、極上のハーモニーを響かせた。

デビュー４０周年の徳永もインスタグラムに「うたコン生放送 ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ ２人とのコラボ！」と３ショットをアップし、「楽しかった！」と大満足の様子だった。

男性ボーカリストを探すテレビ東京系「ＡＳＡＹＡＮ超男子。オーディション」で約２万人の中から選出され、２００１年「ＰＩＥＣＥＳ ＯＦ Ａ ＤＲＥＡＭ」でデビューした２人も４７歳。ネットは「ケミストリーの堂珍さん全然老けてなくない？」「堂珍さんが若すぎる」「堂珍さんも川畑さんも変わらないどころか若返ってません？」「見たことない男前がいるわ〜って思いながら見てた人が堂珍だったときの衝撃」「Ｍ！ＬＫから一人出てきたのかと思ったら堂珍やった」と驚き。

「川畑さん、イメージ変わった」「川畑さん雰囲気変わったなー」「川畑氏はもうサングラス顎（あご）にぶらーんってしないのかな」との声も上がっていた。