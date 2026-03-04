ダイドーグループホールディングス（ＨＤ）が４日発表した２０２６年１月期連結決算は、最終利益が３０３億円の赤字（前期は３８億円の黒字）だった。

最終赤字は３期ぶりで、過去最大の赤字額となった。自動販売機での販売が振るわず、収益性の低下に伴い２９８億円の減損損失を計上したことが響いた。

ダイドーグループＨＤは、全国展開する２７万台の自販機が、国内飲料事業の売上高の９割を占める。物価高騰で節約志向が強まる中、小売店と比べ価格が高い自販機飲料が敬遠された。コンビニエンスストアの「カウンターコーヒー」との競争や、コーヒー豆など原材料の高騰も利益を圧迫した。

今後、不採算の自販機約２万台を撤去する。中古の自販機の活用や供給網の改善によるコスト低減、人気の炭酸飲料の品ぞろえの強化などで収益改善を図る。決算発表の記者会見で、高松富也社長は「自販機ビジネスの厳しさは想定以上に進んでいる」と述べた。

国内の飲料業界では、自販機の販売不振による減損損失が相次いでいる。コカ・コーラボトラーズジャパンＨＤは２５年１２月期連結決算で、主に自販機事業で９０４億円の減損損失を計上。伊藤園も２５年５月〜２６年１月期連結決算で、自販機事業の減損損失を１３７億円計上した。