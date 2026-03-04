¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡¡ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¤Ë0-2¤ÇÇÔËÌ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÇÍèÇ¯³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤Ï4Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¤Ë0-2¤ÇÉé¤±¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÏÁ°È¾¡¢¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÃ«Àî¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÀ¶²È¤ÎÆÀÅÀ¤òÁê¼¡¤¤¤Çµö¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ï¹¶Àª¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¥Á¥ç¥¯¥â¡¼Áí´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤È¶¯Ä´¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ï7Æü¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢10Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
