去年4月、宮城県岩沼市の海岸で山形市出身の保育士の女性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判が、きょうから仙台地方裁判所で始まり、男は起訴内容を認めました。

【写真を見る】【裁判】「妊娠をジムに報告すると言われ決意」女性を殺害した元キックボクサーの犯行の中身と「交際の認識はなし」の非情（山形）

きょうの初公判では、2人の間に妊娠を巡るトラブルがあったことが明らかになりました。

殺人や死体遺棄などの罪に問われているのは、宮城県岩沼市に住む、無職で元キックボクサーの佐藤蓮真（さとう・れんま）被告（22）です。

■犯行の中身と、被害者友人の訴え





起訴状によりますと佐藤被告は、去年4月、宮城県岩沼市の海岸で山形市出身の保育士で、知人の行仕由佳さん（当時35）の胸をペティナイフで刺して殺害し、遺体を遺棄した罪などに問われています。



傍聴に訪れた人の中には、厳罰を求める署名活動を行っている友人の國井梓さんの姿もありました。



「（佐藤被告には）本当のことを話してほしいし、何があったのか、どんな動機があったのかを知りたいが、やっぱり私は信用できない。行仕さんや行仕さんの遺族のためにも、厳重な処罰、それしか求めていない」



午前10時、黒髪にスーツ姿で法廷に現れた佐藤被告。裁判長から罪状認否を問われると、「間違いありません」と起訴内容を認めました。

■妊娠を告げられ、煩わしく





冒頭陳述で検察側は、2人が交際関係にあったとした上で「佐藤被告は行仕さんから妊娠を告げられ、煩わしくなり殺害を計画した」と指摘。



一方で弁護側は、佐藤被告に「交際の認識はなかった」と主張。キックボクサーとしての将来を決める大事な試合を前に、行仕さんに「妊娠をジムに報告する、と言われたため殺害を決意した」などと述べました。



佐藤被告への判決は今月17日に言い渡されます。