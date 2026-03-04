2026年1月にオープンしたばかりのシュークリーム専門店『chouette(シュエット)』。

元パティシエの店主・鈴木 安佳里さんが、阿賀野市の良い材料・おいしい牛乳を生かして何か作りたいという思いで、好きだったシュークリームの専門店を始めました。



またたく間に話題となり、平日でも開店前から行列！開店後1時間で売り切れてしまうほどの人気ぶりなんです。



阿賀野市産全粒粉を使用したザクザク食感のクッキーシュー「ZAKUシュー」。

出来立てを食べてほしいと、注文が入ってからクリームを入れています。クリームは阿賀野市の牛乳を使用し、ねっとり濃厚なうえに素材の味が生きるよう優しい甘さに。



生地のザクザク感とクリームのとろっと感の組み合わせがたまりません。





黒糖とアーモンドのバリバリ食感が楽しいクロッカンシュー「BARIシュー」。



ザクザクとバリバリの食感を食べ比べて楽しむのもオススメです。





ほかにも、「フルーツシュー」「チョコシュー」「越後姫のブリュレシュー」「レアチーズのシュークリーム」など常時約6～7種類。期間限定のマンスリーフレーバーもあります。シュークリームの上にクリームやフルーツが乗り、まるでケーキのような見た目に心を奪われてしまうこと間違いなしです。



店名の『chouette(シュエット)』は、フランス語で「いいね」「素敵」の意味。贅沢シュークリームで小さな幸せを感じてみませんか。





◇chouette(シュエット)

新潟縣阿賀野市姥ヶ橋287-1

問い合わせ先｜なし（直接店舗へ）

営業時間｜昼12:00～18:00 ※売り切れ次第終了

定休日｜木・金・日 ※不定休あり