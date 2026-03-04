３月４日の北海道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となりました。



このあとも雪が降り続くため、交通障害や着雪による停電などに注意・警戒してください。



激しく雪が降り続いています。



十勝の大樹町では車の上にこんもりと雪が積もり、町民が除雪作業に追われていました。



（マチの人）「今時期は重たいですね。年寄りにはこたえる」



（マチの人）「たまらないうちにやらないとどんどん大変になるので、昼から夜もずっと除雪すると思います」

４日の道内は、日本の東を急速に発達しながら進んでいる低気圧の影響で、十勝地方を中心に大雪となりました。



午後５時までの２４時間に降った雪の量は、中札内村上札内と大樹、広尾で４７センチとなっています。



この雪の影響で、幕別町の特別支援学校１校が臨時休校となったほか、日高・十勝管内の１１校で下校時刻を早める対応がとられました。



また、ＪＲ北海道は４日、札幌と釧路や帯広を結ぶ特急「おおぞら」や「とかち」など、あわせて５０本を運休としました。



このあとも十勝地方を中心に雪が降り続き、５日午後６時までの２４時間に降る雪の量は多いところで３０センチと予想されています。



引き続き交通障害や雪崩、着雪による停電に注意・警戒してください。