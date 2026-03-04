ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの注目選手を紹介する。

フアン・ソト外野手…Ｄ組

昨季、米ドジャースの大谷が輝いたナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）の最終候補に残った。メジャーを代表する左の強打者だ。

２０１８年にナショナルズでデビューし、２０年にナ・リーグ首位打者に。２２年シーズン途中にパドレスへ移り、２４年は名門ヤンキースでプレーした。このシーズン終了後、同じニューヨークを本拠地とするメッツに移籍。驚くべきは、１５年総額７億６５００万ドル（当時のレートで１１４７億円）のスポーツ史上最高額での契約と報じられたことだ。

これだけ高い評価を受けるのはなぜか。広角に打ち分ける技術や長打力を備えていることはもちろん、抜群の選球眼が最大の武器だ。レギュラーシーズンの四球数は、４シーズンでメジャートップを記録。通算打率は２割８分２厘にとどまるものの、通算出塁率は驚異の４割１分７厘。これは米国の主将ジャッジ（ヤンキース）の４割１分３厘を上回る。前回のＷＢＣでは４試合で１５打数６安打、２本塁打と実力を見せた一方、優勝候補にも挙げられたチームは１次ラウンドで敗退した。更なる活躍が、雪辱につながる。（ニューヨーク支局 平沢祐）