【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】極上クロス→豪快ヘッドで追加点

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF千葉玲海菜が、美しい放物線を描くクロスでFW清家貴子のダメ押しゴールをアシストした。指揮官の采配に応えた“途中出場コンビ”の躍動に、ファンが歓喜している。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは、日本時間3月4日にグループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦した。

日本は最終ラインに7人が並ぶ“ドン引きディフェンス”に苦戦しながらも、61分にMF谷川萌々子がついにゴールをこじ開けて先制。その後、ニルス・ニールセン監督は64分に清家、75分に千葉を次々とピッチへ送り出す。千葉は本来アタッカーだが、今大会はDF登録で、実際に左SBに入った。

すると迎えた後半アディショナルタイム（90＋2分）、交代で入った切り札の2人が待望の追加点をもたらした。敵陣の中盤でMF長野風花がボールを奪い、そのままドリブルで左前方へ持ち運ぶ。この動きに合わせてSBの千葉が左サイドをオーバーラップすると、長野から絶妙なスルーパスが供給された。

ペナルティーエリア左深くまで侵入した千葉は、中の状況を確認してダイレクトで左足を一閃。美しい放物線を描いたクロスがファーサイドへ送られると、最後は後方から飛び込んだ清家が豪快に頭で合わせ、ゴールネットを揺らした。

勝負を決定付ける2点目を挙げた清家のもとには、MF宮澤ひなたやDF守屋都弥ら同じく途中出場の選手たちが駆け寄り、歓喜の輪を作る。アシストした千葉は、起点となった長野と“両手指差しポーズ”で喜びを分かち合った。

「短時間で素晴らしい仕事っぷり」の声も

DAZNで解説を務めたなでしこOGの岩清水梓さんは、「高いボールになりましたが、（清家が）後ろから走り込んだので相手も捕まえきれなかったですね」と、2人の見事な連携を称賛した。

SNS上のファンも、ゴールを決めた清家に対して「貴子様ナイス飛び込み＆ナイスヘッド！」「とても良いゴール」「強烈なヘディングシュート」と大興奮。また、完璧なアシストを供給した千葉についても「やっぱ千葉玲海菜が入ると点が入る！」「短時間で素晴らしい仕事っぷり」「極上のダイレクトクロスだ」「アグレッシブな上がりからのナイスアシスト」と絶賛する声が相次いだ。

指揮官の采配がズバリと的中し、途中出場選手たちの活躍で白星発進を飾ったなでしこジャパン。グループステージは中2日での試合が続く過密日程だけに（2節のインド代表戦は3月7日）、途中出場の選手の活躍を含めてチームの総合力が試される大会となりそうだ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

