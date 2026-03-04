町田啓太さん（35）が4日、日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日よる9時スタート）で主演することが発表され、コメントを寄せました。

物語の舞台はフリースクール。学校に行きたくない子どもたちと、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していくヒューマンドラマです。町田さんは、子どもに対してはどこまでも“甘すぎる”フリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキを演じます。

また、タツキの同僚でルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香さん（29）が務めます。

“浮田タツキ”について町田さんは、「タイトル通り、一言で言えば“甘すぎる人”ですね（笑）。ただ、単に甘いだけではなく、彼なりの考えや想いを抱いています。何より“子どもたちのことをもっと知りたい”という純粋な好奇心が彼の根底にあるので、そこを面白く演じられたらと思っています」と話しました。

台本を読んだ時の印象については、「“これは子どもたちが主役の物語だ”と感じました。撮影を通して、子どもたちがどんなふうに輝き、どんな表情を見せてくれるのか、それを浴びられるのが楽しみになる台本でした。今作はオリジナル作品ということもあり、このキャストが集まるからこそ生まれる化学反応があるはず。人の温もりが映像を通して伝わるように、子どもたちに成長させてもらいながら、みんなで一歩ずつ丁寧に向き合いたいと思います」とコメントを寄せました。