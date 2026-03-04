元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。

渡辺は「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました。グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とつづった。

直筆でつづった文章の写真もアップ。お相手について「20歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気付きました。そんな自分らしさを大切に出来る方と出会い、このようなご報告ができることをうれしく思っています」と言及。「これからは二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います」と記した。

渡辺は15年に結成された欅坂46（現櫻坂46）の1期生として芸能界入り。2月にはグループの同期だった平手友梨奈（24）が結婚を発表しており、欅坂46一期生の結婚が続いている。

◆渡辺梨加（わたなべ・りか）1995年（平7）5月16日、茨城県生まれ。15年8月、欅坂46の一期生オーディションに合格。愛称「べりか」「ぺーちゃん」など。