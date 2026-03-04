¡Ú2025-2026¥Ò¥Ã¥È¡Û¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Î»ëÄ°¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡ª¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥ê¡¼¤ÎAV²ÈÅÅ
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤Ë¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÏÃÂêºî¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤µ¤¨¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢»þ´Ö¤â¾ì½ê¤â¼«Í³¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¡£
»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦Ï¿²è¤ò»ëÄ°
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ömiyotto¡×UN-ST20A
¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¼ÂÀª5Ëü4500±ßÁ°¸å¡Ë
ËÜÂÎ¤ËÅÅ¸»¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð¡¢Wi-Fi¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¢HDD¤ËÏ¿²èºÑ¤ß¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
SPEC ¡üHDDÍÆÎÌ¡§2TB¡ü¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¿ô¡§ÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦BS¡¦110ÅÙCS¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß3¡üÂÐ±þOS¡§Fire OS 7°Ê¹ß¡¿Android TV 9.0°Ê¹ß/iOS 16.6°Ê¹ß¡¿Android 10.0°Ê¹ß¡üWi-Fi¡§802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡ü¥µ¥¤¥º/¼ÁÎÌ¡§W55¡ßH147¡ßD214.5mm¡¿Ìó1.2kg
¡Ú¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¤Îº¬µò¡Û¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â²È¤Ç¤â³°¤Ç¤âTV¤ò³Ú¤·¤à
3ÈÖÁÈÆ±»þÏ¿²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î1¥¯¡¼¥ë¼«Æ°Ï¿²è¤Ê¤Éµ¡Ç½½¼¼Â¡£¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
»ý¤ÁÊâ¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ë¹â²è¼Á¡ª¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼
Aladdin X
Aladdin Poca Laser
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢²Á³Ê9Ëü9900±ß
Ë¾±ó¶À¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ç·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿3¿§¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¡Ê±ÇÁüºÆÀ¸ºÇÂç2.5»þ´Ö¡Ë¤·¡¢Aladdin OSÅëºÜ¤Î¤¿¤á¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥ì¥¹¤Ç¤É¤³¤Ç¤â±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
SPEC¡ü¸÷¸»¡§3¿§¥ì¡¼¥¶¡¼¡üÉ¸½à²òÁüÅÙ¡§1920¡ß1080¡üÂÐ±þ²òÁüÅÙ¡§2K¡¿4K¡üµ±ÅÙ¡§550ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¡ü¿ä¾©Åê±Æ¥µ¥¤¥º¡§60¡Á120¥¤¥ó¥Á¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥àÂÐ±þ¡ü¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§Harman Kardon 6W¡ß2¡ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡§20000mAh¡ü¶îÆ°»þ´Ö¡§ºÇÂç2.5»þ´Ö¡ü²»³ÚºÆÀ¸¡§ºÇÂç6»þ´Ö¡Ê¾Ê¥¨¥Í¥â¡¼¥É¡Ë¡üWi-Fi¡§802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡üBluetooth 5.1¡¿BLE¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W96.5¡ßH207.5¡ßD96.5mm¡¿1.32kg
¡Ú¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¤Îº¬µò¡ÛËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬±Ç²è´Û¤Ë¤Ê¤ë
ÊÌÇä¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¼çÍ×¤Ê±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¦¥É¥É¥¢¤Ç¤â±Ç²è¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¿²¼¼¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤Ç¡ª¥Õ¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¤É¤³¤Ç¤âÂç²èÌÌ
¥¨¥×¥½¥ó
EF-72
¥¨¥×¥½¥ó¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä²Á³Ê17Ëü9899±ß
4KÂÐ±þ¡¢ÌÀ¤ë¤µ1000¥ë¡¼¥á¥ó¤Î¹â²è¼Á¹âÀººÙ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£Google TV¤òÆâÂ¢¤·Ã±ÂÎ¤Ç±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¼ó¿¶¤ê¡Ê½Ä105¡ë²£180¡ë¡Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÅ·°æ¤Ø¤ÎÅê±Æ¤â¡£¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
SPEC ¡ü¸÷¸»¡§3¸¶¿§LED¡ü²òÁüÅÙ¡§4KÁêÅö¡ü¥Ñ¥Í¥ë²èÁÇ¿ô¡§1920¡ß1080¡ß3¡üÌÀ¤ë¤µ¡§1000¥ë¡¼¥á¥ó¡ü¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥µ¥¤¥º¡§30¡Á150¥¤¥ó¥Á¡üÅê¼Ì¥ì¥ó¥º¡§ÅÅÆ°¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡ü¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§Sound by Bose¡Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¡Ë¡üWi-Fi¡§802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡üBluetooth 5.2¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W190¡ßH248¡ßD190mm¡¿Ìó4.0kg¡üGoogle TV OSÆâÂ¢
¡Ú¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¤Îº¬µò¡Û¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó
¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë±Ç¤¨¤ë¡£ÄìÉô¤Ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÊÌÇä¡Ë¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÂç²èÌÌ¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òµá¤á¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¥ì¥¹¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤ÏWi-Fi¤ÈÅÅ¸»¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐºÑ¤ß¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ËÂç²èÌÌ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£ÊÉ¤äÅ·°æ¤Ê¤É¤ËÄ¾ÀÜÅê±Æ¤·¤ÆÇ÷ÎÏ¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¾®·¿²½¤Ë¤è¤ê²ÈÃæ¤É¤³¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£µ±ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ç±ÇÁüÂÎ¸³¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤ÆÀèÆüÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ömiyotto¡×¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥ê¡¼¤ÊAV²ÈÅÅ¤ÏÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç1²¯2100Ëü±ß¤Î±þ±ç¹ØÆþ¡ªIPS±Õ¾½¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼
LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹
LG Smart Monitor Swing
¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¼ÂÀª15Ëü±ßÁ°¸å¡Ë
31.5¥¤¥ó¥Á4K IPS¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡£¥Û¥¤¡¼¥ëÉÕ¤¤Î²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÉÕÂ°¤·¡¢¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎwebOS¤Ë¤è¤êPC¤òÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤äÆ°²èÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
SPEC¡ü²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§31.5¥¤¥ó¥Á¡ü»ëÌî³Ñ¡Ê¿åÊ¿¡¿¿âÄ¾¡Ë¡§178ÅÙ¡¿ 178ÅÙ¡ü²òÁüÅÙ¡§3840¡ß2160¡üºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡§60Hz¡ü±þÅúÂ®ÅÙ¡ÊÉ¸½àÃÍ¡Ë¡§5ms¡ÊGTG ±þÅúÂ®ÅÙFasterÀßÄê»þ¡Ë¡üÅëºÜOS¡§webOS 24¡ü¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§5W¡ß2¡üWi-Fi¡§ ¡Ê802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡Ë¡üBluetooth 5.0¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§34W¡üÆþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¡§HDMIÆþÎÏ¡ß2¡¿USB-C¡ß1¡¿USB¥À¥¦¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡ß2¡ÊUSB Type-C¡Ë¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÈóÁõÃå¡Ë¡§W727¡ßH437¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÁõÃå1237¡Á1566¡Ë¡ßD28¡ÊÆ±420¡Ëmm¡¿6.1kg¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÁõÃå21.2kg¡Ë
¡Ú¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡Û¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî
Éô²°Ãæ¤É¤³¤Ç¤â»Å»ö¡õÍ·¤Ó¤Ë
¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾´¶Åª¤ËÁÇÁá¤¯Áàºî²ÄÇ½¡£´ù¤Î²£¤Ç»Å»ö¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ÎÁ°¤Ç±Ç²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ê¤È¡¢»Å»ö¡¦Í·¤ÓÎ¾ÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¡£²èÌÌ¤Î²óÅ¾¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
ÌÜÉ¸ÈÎÇä¿ô¤Î3ÇÜ¤òÃ£À®¡ª¾®·¿3¿§¥ì¡¼¥¶¡¼4K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼
JMGO
JMGO N1S 4K
¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¼ÂÀª19Ëü4480±ßÁ°¸å¡Ë
1100ISO¥ë¡¼¥á¥ó¤Î3¿§¡ÊRGB¡Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¸÷¸»¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£4K/HDRÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤ÇÀººÙ¤ÊÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Google TVÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥â¥³¥ó1¤Ä¤Ç±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
SPEC¡ü¸÷¸»¡§3¿§¥ì¡¼¥¶¡¼¡üÅê±ÆÊý¼°¡§DLP¡üDLP¥Á¥Ã¥×¡§0.47¥¤¥ó¥ÁDMD¡üÌÀ¤ë¤µ¡§1100ISO¥ë¡¼¥á¥ó¡ü²òÁüÅÙ¡§3840¡ß2160¡üHDR¡§HDR10¡üÅê±ÆÇÜÎ¨¡§1.2:1¡Ê2.6m¤Ç100¥¤¥ó¥Á¡Ë¡üºÇÂçÅê±Æ¥µ¥¤¥º¡§180¥¤¥ó¥Á¡ü¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§5W¡ß2¡üÅëºÜOS¡§Google TV¡üÆþÎÏ¡§DC¡ß1¡¿HDMI2.1¡ÊeARC¡Ë¡ß1¡¿USB¡ß1¡üWi-Fi¡§802.11ax¡üBluetooth 5.1¡ÊAAC¡¢SBC¤ËÂÐ±þ¡Ë¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§100W°Ê²¼¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W187¡ßH191¡ßD165mm¡¿Ìó2.2kg
¡Ú¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡Û3¿§¥ì¡¼¥¶¡¼¡ß4K¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò¥µ¥¤¥º¤È¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¼Â¸½
¾®·¿¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¯Á¯¤ä¤«¤ÇÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò°ú¤¤¤¿ÆüÃæ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£·Ú¤¯½÷À¤Ç¤âÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¡¢¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤è¤êÀßÃÖ¤äÅ·°æÅê±Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
¢¨¡ÖGetNavi¡×2026Ç¯2-3·î¹çÊ»¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
