3月3日、俳優・寺田心が『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。筋トレで鍛え上げた筋肉を披露し、話題を集めている。

精悍な顔つきで登場した寺田は、現在高校3年生。すでに身長は178cmもあり、司会の黒柳徹子から「よく寝たの？」と聞かれ、「すごい寝ていると思います。1日9時間とか」と笑顔を見せた。

また、「筋トレにすごくハマっている」と話し、鍛え上げられた二の腕の写真を公開。ベンチプレスは「大体115kgぐらい。きれいに上がるのは110kgなんですけど」と話しており、実際の筋肉を触った黒柳は「ものすごい！あなたの顔から想像つかないね！カチカチ」と驚いていた。

「最近の寺田さんといえば“筋肉トーク”が鉄板。現在は週5〜6日のペースでジム通いし、1日におにぎり15個やプロテイン、サラダチキンを摂取するというストイックな食生活を送るほど没頭しているそうです。

『徹子の部屋』では、腕の力だけで体を支え、体と地面を水平に保つ“プランシェ”という技を実演する場面もありました。プランシェは、自重トレーニングのなかでも最高難易度といわれる技で、相当やり込んでいることが推察されます」（芸能担当記者）

Xでは、子役時代からの急成長に驚く声とともに、筋トレ勢からも称賛の声が相次いでいる。

《寺田心くん、しばらく見ない間にこんなに逞しくなっちゃって…俺の中の心くんは妖怪大戦争で覚える心くんなのに今じゃなんか逆に妖怪をぶっ飛ばしてそうになって…》

《寺田心くん、いや、寺田心さん、プランシェできるのエグすぎるだろ…》

《寺田心ベンチプレス115kgは凄すぎる ほんまええ男になったな》

筋トレへの傾倒が話題になりがちな寺田だが、料理好きな一面もあり、動物保護ボランティアにも積極的など、多彩な活躍を見せている。

「寺田さんは、一つのことを継続することが得意だと語っています。学業と俳優業を両立させながら、中学時代から料理好きが高じて料理教室にも通っていたそうです。結果、料理とスイーツの資格を2つ取得し、いまは毎朝の朝食を自分で作っているといいます。

また、保護犬含む5匹の犬と暮らしており、仕事や学校の合間を縫って、老犬介護施設でのボランティア活動にも携わっています。将来は動物保護施設を作ることを夢に掲げており、俳優業との両立を目指して、今後の進路を考えていくつもりだそうです」（同前）

一つのことをやり抜く「継続力」を武器に、寺田のマルチな才能はさらなる進化を遂げそうだ。