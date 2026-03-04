Photo: 山田洋路

新しい職場への初出勤日、あるいは初デートの当日。「今日だけは肌をベストな状態にしておきたい！」といった勝負の朝、安心して手に取れるシェーバーがあったら心強いですよね。カナダのゲームデザイナーが設計した精密シェーバー「APEX」は、まさにそんな「ここぞ」の朝を支えてくれる、頼れるプロダクトです。

洗面所に置いてあるだけで背筋がスッと伸びそうな、「APEX」をチェックしてみました。

所有感を満たす、モノとしての完成度

Photo: 山田洋路

今回試したのは、ジェットブラックとエアクラフトシルバーの2タイプ。ブラックには重厚な美しさがあり、シルバーはまさに航空機のような機能美が光ります。CNC削り出しによる継ぎ目のない一体構造は、手に取ったときの信頼感を醸成します。

Photo: 山田洋路

光の当たり方で表情を変える深みのある発色は、さすが20年以上のキャリアを持つ3Dアーティストが手掛けただけあり、細部まで計算されている印象。毎日のルーティンに埋もれがちな時間が、少し特別なものに変わる感覚です。

Photo: 山田洋路

3ステップで替刃の交換ができるのも大きな特長です。ヘッドに刃を差し込み、ベースプレートを通し、シャフトをねじ込むだけで簡単にセットできました。

30°固定ヘッド：一枚刃の課題を設計で解決

Photo: 山田洋路

一枚刃のシェーバーって、角度調整が難しくて肌を切っちゃいそうなイメージ、ありませんか？ 筆者も扱いに慣れているほうではありませんが、頬の部分で試してみたところ、角度をほとんど意識せずに剃ることができました。

というのも、APEXのヘッドは肌に当てるだけで、自然と30°に導いてくれる設計。トップキャップを肌に軽く当てて、少しだけ起こす。これだけで「正解」の角度が決まるのが、うれしいポイントです。

力加減も重さに任せて滑らせるだけでOK。多枚刃のカミソリみたいに押しつけるのではなく、肌の上を撫でるように小刻みに動かす感覚です。慣れるまで時間がかかるかも？ と思いましたが意外と早く、なんとなくのコツが掴めました。UX（ユーザー体験）を突き詰めた設計というのも、実際に使うと納得の使い心地。

35gの操作性：指先の延長のような感覚

Photo: 山田洋路

本体重量はわずか35gと非常に軽量です。最初は「軽すぎて手応えがないかも？」と思いましたが、実際には軽いからこそ、小回りが利くことがわかりました。鼻下やアゴの細かい部分も、わずかな角度調整がスムーズ。指先の延長で肌をなぞっているような、繊細な操作感です。

また、ジェットブラックモデルのプレデターハンドルに施されたダイヤモンドカット加工がいい仕事をしています。

水に濡れた状態でもしっかりグリップできるので、シェービングクリームで滑りやすい手でも安心。この軽さとグリップ感のバランスは、一度味わうと戻れないかもしれません。

肌への優しさ：0.05mmの露出がもたらす安心感

Photo: 山田洋路

筆者が最も気になっていたのが、剃った後の肌の状態。カミソリ負けしやすい顎ラインと首筋を重点的にチェックしてみました。

Photo: 山田洋路

結果、シェービング直後のヒリヒリ感はなし。翌朝赤みも出ませんでした。髪の毛1本分ほどという刃の露出量（0.05mm）と、0.7mmのブレードギャップがしっかり計算されている証拠かも。さらに、刃全体を強固にロックする構造のおかげで、刃の微細な振動（ビビリ）が抑えられて、剃り心地が滑らかです。

深剃りについても、30°固定のヘッドが毛の根元を的確に捕らえてくれるので、一剃りでしっかり剃れる感覚。何度も同じ場所を往復させる必要がないから、結果的に負担も減らせるというわけです。

1日5.6円のランニングコスト：お財布にもミニマル

Photo: 山田洋路

付属のスウェーデン製替え刃は、3回使った後でも切れ味が落ちていない印象でした。公式の「5回使用で交換」という目安は、かなり現実的な数字。付属の100枚パックを使えば1日わずか5.6円で、年間なら約2000円という計算です。

世界共通規格の両刃を採用しているので、他社製の替え刃も使えます。特定のメーカーに縛られない自由度は、道具として大きな魅力ですね。

「APEX」は、「一枚刃は難しい」という先入観をいい意味で裏切るプロダクトでした。深剃りと肌への優しさをちゃんと両立している、というのが今回試してみての率直な感想です。

そんな「APEX」は現在、machi-yaにてクラウドファンディングを実施中です。毎朝のシェービングを快適な時間に変えたい方や、肌への刺激が気になる方は、ぜひプロジェクトページをチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

